¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌô´ÝÍµ±Ñ¤¬¡¢4ºÐ¤ÎÂ¹¤È²á¤´¤¹¹¬¤»¤ÊÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÊ¡¦ÀÐÀî½¨Èþ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¸µ²Î¼ê¤ÇºÊ¤ÎÀÐÀî½¨Èþ¤È¥é¥ó¥Á¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¹çÎ®¤·¤¿¤È¤¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¼«Âð¤ËÀßÃÖ¤·¤¿µðÂç¥×¡¼¥ë¤ÇÂ¹¤¬Í·¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿Ìô´Ý¡£
¡¡12·î21Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ªºÐÊë¤ÇÄº¤¤¤¿ÀéÉ¥²°¤Î²ÌÊª¡£Â¹¤¯¤ó¤È¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Â¹¤È²á¤´¤¹¹¬¤»¤ÊÆü¾ï¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë