フィギュアスケートの全日本選手権で新潟市出身の中井亜美選手が4位に入り来年2月のミラノ・コルティナオリンピックへの切符をつかみ取りました。



オリンピックが夢から目標に変わったという中井亜美選手。代表3枠の最終選考を兼ねた全日本選手権に出場しました。



ショートプログラムの冒頭で3回転半の大技トリプルアクセルをきれいに着氷します。続くコンビネーションも見事に成功。充実の表情で演技を終え3位と好スタートを切りました。





〈新潟市出身 中井亜美選手〉「本番になると体がこわばってしまったり、緊張感でバランスが崩れてしまって、トリプルアクセルが跳べなくなってしまう経験を何度もしてきたので、今回はその緊張をはねのけるためにもしっかりと練習を積んできたので、そこは自信をもって跳びに行けましたし、すごく良い出来のトリプルアクセルが跳べました」5歳でフィギュアスケートを始め、小学3年生のときには補助具を身に着けて3回転ジャンプにトライしていました。その後、中学進学と同時に母とともに千葉県へ。練習拠点を船橋市に移し国際大会の経験が豊富な中庭健介コーチの指導を受けてきました。〈中庭健介コーチ〉「アミーゴ、アミーゴ。打点ね踏み切る打点が低いときと持ち上がっているときとがちょっと違うんだよね。基本はやや前方で高い位置これがポイント、そこにめがけていきたい」練習は週6日から7日。おととしには腰の痛みから調子を崩しましたが地道な筋力の強化で回復。シニアデビューとなった今シーズン、世界のトップが集まるグランプリファイナルで日本人最高の2位に入るなど一気に実力が花開きました。中井選手の成長に指導する中庭コーチは…〈中庭健介コーチ〉「勝っていく選手の特徴はジャンプを跳ぶ選手は当たり前ですけど、滑りを人に伝える、そのセンスは結構難しくて。その滑りを持っている人は限られているので、それを彼女は持っていて、今シーズン評価をいただいたことが一気に加速させた要因」〈中井亜美選手〉「（オリンピックは）一番目標にしている舞台でもあるので絶対に叶えたいという夢もありますしすごくいま目の前まできているので絶対に逃してはいけないチャンスだと思っている」迎えた全日本選手権のフリー。冒頭のトリプルアクセルは回転不足となりますが、その後は立て直し次々とジャンプを成功。表彰台は逃しましたが4位に入賞しました。日本スケート連盟によると中井選手はこの大会で優勝した坂本花織選手を今シーズン順位で上回った経験が評価され、オリンピック代表入りが決まったということです。〈新潟市出身 中井亜美選手〉「ずっと夢だったオリンピック出場というのが今回叶ってすごくうれしいですし、オリンピックでは自分自身最高の演技ができるように日々努力していきます」夢の舞台の扉を開いた中井選手。新潟から世界へ挑む17歳が最高の演技を目指しオリンピックのリンクで舞います。