サンボマスターが、新たな創作拠点“=MONOLITHIC BUS STUDIO=”より完全セルフレコーディングされたEP『Naked E.P.』を2026年2月18日にリリースする。

本情報は、本日12月22日にバンドのYouTubeチャンネルにて公開された動画内で発表。本作は、サンボマスターの3人でしか生み出せないリアルな音像の中に、25年のキャリアで培われた鋭さと深みが共存する初のスタジオワークスを、完全生産限定盤にてリリースする作品だ。

本作には、サンボマスターが一貫して掲げる“愛と平和”というテーマそのものをタイトルとしたスローバラード「We Need Love & Peace」、“=MONOLITHIC BUS STUDIO=”にて初めてレコーディングされた、孤独に光をもたらす新曲「真夏の夜に」のほか、配信シングルにてリリースされた「とまどうほどに照らしてくれ」のデモ段階の音を再構築、リミックスした「とまどうほどに照らしてくれ Naked」、「We Need Love & Peace」のギターソロパートだけを山口隆がブルージーに弾き鳴らす「We Need Love& Peace again」の4曲が収録される。

ビクターオンラインストア限定セットでは、数量限定にてCD＋オリジナルデザインのポータブルカセットプレイヤーのセットを販売。特典として、サンボマスターが結成当初、カセットテープに自分たちの音源を手作業で録音していたという原点に立ち返り、メンバー自らが一つ一つのカセットテープに音源をダビングした完全セルフダビングカセットテープが同封される。テープにはメンバーからのボイスメッセージが吹き込まれ、手書きのシリアルナンバーが入っている。

（文＝リアルサウンド編集部）