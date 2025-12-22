「これは納得」「規格外すぎたからね」堂々の最優秀選手賞！ 長崎マテウス・ジェズスに称賛の声「活躍凄かったからな」【J２アウォーズ】
2025シーズンのJ２で２位フィニッシュ。J１昇格を果たした長崎で、貴重な得点源として活躍したのがマテウス・ジェズスだ。
全38試合に出場し、19ゴールを記録。得点王を手にし、自身２度目のベストイレブンに選ばれた28歳のブラジリアンは、最優秀選手賞も受賞した。
25年の“顔”になった長崎の10番に、ネット上では「これは納得」「規格外すぎたからね」「おめでとう！」「文句なしすぎる」「当然の結果かな」「みんなが納得だよ」「活躍凄かったからな」といった声があがった。
ファン・サポーターも納得のMVPだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
