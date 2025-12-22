長期休みに行きたいと思う「新潟県の温泉地」ランキング！ 2位「月岡温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
慌ただしい年末の足音が近づき、そろそろ長期休暇に思いをはせる方も多いのではないでしょうか。寒さが増すこの季節だからこそ、心身の疲れをじんわりと癒してくれる「温泉地」での滞在は格別です。
All About ニュース編集部では、2025年12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい温泉地に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「新潟県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「エメラルド色の硫黄泉が特徴で、美肌の湯として長く楽しめるから」（40代男性／静岡県）、「美肌の湯として有名な硫黄泉。温泉街も整備されており、ゆったりとした滞在が楽しめます！」（20代男性／福井県）、「食べ物も美味しく、水もきれいなので、心と体をリフレッシュできそう」（30代女性／奈良県）といった声が集まりました。
回答者からは「アクセスが良いこともあり、賑わっている温泉街を堪能したいから」（50代男性／東京都）、「川端康成の有名な小説『雪国』の一節の文にも書かれている情景としても有名な場所にある雪国の地域にある歴史的な温泉地の一つで一度行ってみたいと思うからです」（20代女性／京都府）、「湯めぐりが楽しめる温泉。ロープウェイで上がる湯沢高原も絶景」（40代男性／愛知県）といった声が集まりました。
2位：月岡温泉／57票まるで宝石のようなエメラルドグリーンの湯が自慢の、新発田市・月岡温泉。全国でも有数の硫黄含有量を誇り、「美人の湯」として特に女性に人気です。情緒あふれる温泉街は、芸妓文化の香りや、酒蔵・和菓子屋での食べ歩きも楽しめます。広大な田園風景に囲まれた穏やかな場所で、日常を忘れて極上の湯浴みをしたい人から選ばれました。
1位：越後湯沢温泉／110票越後湯沢温泉は小説『雪国』の舞台になった雪景色が美しい、湯沢町の歴史ある温泉地。かつての湯治場としての落ち着きと、スキーリゾートとしてのにぎわいをあわせ持っています。最大のごちそうは、米どころ新潟の絶品グルメと日本酒。ウインタースポーツを楽しんだ後の温泉と美食は格別です。交通の便も良く、長期休暇をゆっくり楽しみたい層から圧倒的な人気を誇るリゾート地です。
