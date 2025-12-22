「Natural, Organic, Smart」をコンセプトに国内外で178店舗のホテル運営を手掛けるスーパーホテルは、「ヒノキの香りをもっと身近に楽しみたい」というファンからの熱い要望に応えて、香りによるリラックスタイムの演出とダブル消臭効果を備えた「スーパーホテルオリジナル ヒノキアロマルームスプレー」を12月下旬以降、全国のスーパーホテル客室へ導入を開始する。

スーパーホテル店舗のロビーや大浴場などでは、消費者にリラックスして滞在してもらえるよう従来から天然ヒノキアロマを使用しており、消費者やファンの人々から「ヒノキの香りを嗅ぐと、スーパーホテルに帰ってきたと感じる」との声が寄せられるほど、好評を得ていた。こういった声を真摯に受け止め、スーパーホテルのヒノキアロマを自宅でも楽しんでもらえるよう商品化したオリジナルの天然ヒノキアロマを、7月1日から公式オンラインストアで販売を開始した。

今回、スーパーホテルファンミーティング「超（スーパー）・集会」で寄せられた「ヒノキのアロマを客室にも導入してほしい」といアイデアを形にして、客室に設置できるアロマルームスプレーを開発し、12月下旬以降、全国の客室に順次導入する。

同製品は、岐阜県東白川村産の天然東濃ヒノキのアロマを配合した、スーパーホテルオリジナルのアロマルームスプレー。衣類、布製品の消臭のほか、ルームスプレーとして室内の空間の香りづけにも、アルコールフリー処方で安心して使用できる。

陽の光が差し込む明るい森にいるような、心が落ち着く、自然と調和する柔らかく優しい香りが特徴。濃ひのきは、岐阜県東白川村産のひのきを配合し、リラックス効果をもたらす。ブレンド原料はヒノキの他、パイン、ラベンダー、カモミールなどを配合している。

［導入日］12月下旬

スーパーホテル＝https://www.superhotel.co.jp