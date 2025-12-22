コールマンは、人気シリーズ「アウトドアワゴン」の操作性や利便性を大幅に向上させるアイテムとして、「アウトドアワゴンテーブル」と「アウトドアワゴンプッシュハンドル」を、来年2月から順次発売する。

コールマンの「アウトドアワゴン」シリーズは、登場以来、キャンプシーンにおけるスタンダードアイテムとして定着、スポーツシーンや防災などあらゆるシーンで活用されるコールマンブランドを代表する製品の一つとなっている。





「アウトドアワゴンテーブル」と「アウトドアワゴンプッシュハンドル」は、軽量でコンパクトな「アウトドアワゴン NX」、オフロード性能の「アウトドアワゴンマックス」、ベーシックモデルの「アウトドアワゴン」などすべてのモデルに装着可能とのこと。

「アウトドアワゴンテーブル」は、天板として「アウトドアワゴン」シリーズに装着することで、ワゴンがキャスター付きテーブルに早変わりする。「アウトドアワゴン」シリーズ全モデルに対応可能となっている。

耐久性に優れたメラミン加工合板製の天板は、急な雨天時にワゴンの積載物を濡らさないためのフタとしても活躍する。また、抗菌加工なので衛生的に使用できる。



「アウトドアワゴンテーブル」

「アウトドアワゴンテーブル」は、テーブルの脚を出して単体でローテーブルとしても使用可能。簡易的な天板のみだった従来アイテムと比べて、耐荷重が約5kgから約30kgまで増加したほか、天板のデザインも新しくなり、より落ち着いた高級感のある印象になった。収納時は二つ折りにしてコンパクトにできる点もアウトドアシーンでは大変便利だという。



「アウトドアワゴンプッシュハンドル」

「アウトドアワゴンプッシュハンドル」は、「アウトドアワゴン」の後方に装着することで、ワゴンを楽に移動させることができる。両手で操作しやすく、引くだけでなく後ろから楽に押すことができる。「アウトドアワゴン」シリーズ全モデルに対応可能。テントやタープ、ファニチャー類など重いものを積載した状態のワゴンも安定した取り回しが可能となる。収納時は、2つのパーツに分割し、コンパクトに折りたたむことができる構造となっているためかさばらない。

［小売価格］

アウトドアワゴンテーブル：6600円

アウトドアワゴンプッシュハンドル：3960円

（すべて税込）

［発売日］2026年2月から順次

コールマン＝https://www.coleman.co.jp