¡¡¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¡ÊÀÖÌÚÍµ¡¢¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¡Ë¤¬¡¢·è¾¡ÍâÆü¤Î22Æü¡¢Âçºå¡¦¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¡Ê¥Þ¥ó¥²¥¡Ë¤Ë¤¬¤¤Àû¤·¤¿¡£´ØÀ¾Àª¤Ç¤Ï¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌ¡ºÍ²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²¹¤«¤¤Çï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¥Þ¥ó¥²¥¤Î¡ØKiwami¶ËLIVE¥×¥é¥¹¡Ü¡Ù¥é¥¤¥Ö¡£¤¿¤¯¤í¤¦¤Ï¡¢ÁáÄ«¤«¤éÅìµþ¤Ç¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿·´´Àþ¤ËÈô¤Ó¾è¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤ÎÂçºå¤Ø¡£ÉñÂæ¾å¤«¤é´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡ÖÄ´»Ò¤Ë¾è¤é¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤¦¤ì¤·ÎÞ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÌ¡ºÍ¤Ç¾Ð¤¤¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÐÈÖ¸å¤Ë¤Ï¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÍèÇ¯¤Î¡ØM-1¡Ù¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌÀ¸À¤·¤¿¡£ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¬¡¢2023Ç¯¡¦24Ç¯¤ËÏ¢ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀÖÌÚ¤Ï¡Ö¶¸µ¤¤Îº»ÂÁ¤Ç¤¹¡×¤È¤½¤½¤Î¤¹¤´¤µ¤òÉ½¸½¡£¤¤à¤é¤Ï¡Ö¡ÊM-1¤ò¡Ë¸µ¤ËÌá¤½¤¦¡×¤È¾Ð¤¤¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµîºÇÂ¿1Ëü1521ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¡£·è¾¡¤Ï¡¢¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¡¢¤á¤¾¤ó¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¢¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡¢¥è¥Í¥À2000¡¢¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¢¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡¢ÇÔ¼ÔÉü³è¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥«¥Ê¥á¥¹¥È¡¼¥ó¤Î10ÁÈ¤¬¿Ê¤ß¡¢21ÆüÌë¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª·èÀï¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¡¢¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬»Ä¤ê¡¢¿³ºº°÷ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢8É¼¤òÆÀ¤¿¤¿¤¯¤í¤¦¤¬21ÂåÌÜ²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤¯¤í¤¦¤Ï¡¢¤¤à¤é¤¬NSCÂçºå36´ü¡¢ÀÖÌÚ¤¬37´üÀ¸¡£2016Ç¯3·î¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£19Ç¯¡ÖytvÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ¡×½àÍ¥¾¡¡¢24Ç¯¡ÖNHK¾åÊýÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×½àÍ¥¾¡¡£Âç¤¤Ê¾Þ¥ì¡¼¥¹Í¥¾¡¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¶ìÏ«¿Í¡É¤À¤¬¡¢¡ØM-1¡Ù½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
