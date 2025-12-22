¤¿¤¯¤í¤¦¡¡M¡Ý1²¦¼Ô¤Î½ÉÌ¿¡¡V¤«¤éÈ¾Æü°Ê¾å¤â¿çÌ²¥¼¥í¡Ö20ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤òÀ©¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤¬22Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤ËÅÅÏÃ¤ÇÀ¸½Ð±é¤·¡¢Í¥¾¡·èÄê¸å¤ÎÂ¿Ë»¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡M¡Ý1²¦¼Ô¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Í¥¾¡¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î»Å»ö°ÍÍê¤ÎÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢Ä¶Â¿Ë»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬É÷Êª»í¡£¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×ÅÚ²°¿Ç·¤«¤é¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¿²¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¡Ê35¡Ë¤Ï¡ÖÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬1¡¢2»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¥Û¥Æ¥ëµ¢¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Çº£¡¢2»þ´Ö¡¢º£¿²¤é¤ì¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿²¤é¤ì¤º¡¢¤Þ¤ÀÉÔÌ²¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡È¹ÀëÇ·¤Ï¡ÖÍèÇ¯°Ê¹ß¤µ¡¢¤½¤³¤ÏÍ¥¾¡¼Ô¤À¤«¤é¡¢¡È¸º¤é¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È2¿Í¤Ë½õ¸À¡£¡Ö¡ÊÃæÀî²È¤Î¡ËÎéÆó¤µ¤ó¤¬¡È¡ÊÍ¥¾¡¼Ô¤Ï¡ËÇÛ¿®¡ÊÈÖÁÈ¡Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤±¤É¡Ä¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤«¤é¤µ¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤à¤é¤Ï¡Ö20ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤Ü¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£