¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¤é¤¬22Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¤Ç¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£½÷»Ò5Ï¢ÇÆ¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Î±éÌÜ¤ò³ê¤ëºÝ¤Ë¡¢ÃË»Ò¤Ç2Ï¢ÇÆ¤·¤¿¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¸«¤»¾ì¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò°ì½ï¤Ë³ê¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¸°»³¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¡ÊºÇ¹âÆñÅÙ¤Î¡Ë¥ì¥Ù¥ë4¤ò¼è¤ì¤¿¤«¿´ÇÛ¡×¤È¤ª¤É¤±¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ëºäËÜ¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤Ï¡Ø¶ä¡Ù°Ê¾å¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÄÂÎ¤ÏÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£