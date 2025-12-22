左から「玉露抹茶 ラテ」、「玉露抹茶 フラペチーノ®」、「はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ」

スターバックスで過ごす年末年始！

2025年12月26日（金）から、”抹茶づくし”でもっちりサクサク新食感のトッピング＆希少な玉露抹茶を使用したフラペチーノとティーラテ、さらに米糀ミルク＆はちみつ生姜を組み合わせた冬の体に寄り添うティーラテが登場！ 販売期間や値段など、気になる情報はコチラ。



商品名「玉露抹茶 フラペチーノ®」販売期間2025年12月26日（金）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格687円（持ち帰り）、700円（店内利用）サイズTallサイズのみ 取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）商品名「玉露抹茶 ラテ」（Hot） 販売期間2025年12月26日（金）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格638円（持ち帰り）、650円（店内利用）サイズTallサイズのみ 取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）商品名「はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ」（Hot）※はちみつを使用しています。米糀ミルクは、牛乳や乳飲料ではありません。販売期間2025年12月26日（金）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格Short 599円（持ち帰り）、610円（店内利用）、Tall 638円（持ち帰り）、650円（店内利用）サイズShort／Tallサイズの2サイズのみ取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

一時的な欠品や、材料がなくなると販売終了となることがあります。販売終了期間が公表されていないため、気になる方は早めに足を運んでくださいね。



左から「玉露抹茶 フラペチーノ®」、「濃厚抹茶ティラミス」540円

「玉露抹茶 フラペチーノ®」は、茶葉の玉露入り抹茶に、なめらかな舌ざわりと抹茶の風味を楽しめる抹茶あんペーストを重ねた”抹茶づくし”なフラペチーノ。

仕上げにやさしい甘みの抹茶ホイップと、薄く焼いた生地を細かく砕きサクサクとした軽い食感の抹茶フィアンティーヌをトッピング。どこを飲んでも「抹茶」を味わえるので抹茶ラバーは見逃せません！！

さらに一緒に食べたい新作フードも登場。おすすめは「濃厚抹茶ティラミス」。とろけるティラミスクリームからあふれ出す濃厚な抹茶の風味を楽しめる抹茶好きのためのスイーツなので、「玉露抹茶 フラペチーノ®」と一緒に抹茶づくしのご褒美タイムを過ごしてみて。



「玉露抹茶 ラテ」は、どんな味？

左から「玉露抹茶 ラテ」、「抹茶&ホワイトチョコスコーン」290円

「玉露抹茶 ラテ」は玉露入りの抹茶とスチームミルクを丁寧に合わせて、やわらかな抹茶ホイップを重ねたラテ。サクサクとした軽い食感の抹茶フィアンティーヌがトッピングされています。 繊細で奥行きのある抹茶本来の味わいが感じられる冬の寒い日に静かに寄り添ってくれるような一杯です。

おすすめは「抹茶&ホワイトチョコスコーン」と一緒に味わうこと。抹茶のほどよい苦味とホワイトチョコレートのまろやかな甘みが調和したスコーンだから、「玉露抹茶 ラテ」と組み合わせると、やさしい甘さでほっとひと息つけますよ。

「はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ」は、どんな味？

「はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ」※エスプレッソは「ブロンド エスプレッソ ロースト」を使用。一部店舗によっては「エスプレッソ ロースト」を使用して提供されます。

さらに、年末年始の大切な人とのだんらんに、ぴったりな「はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ」が新登場！！

植物性ミルクのひとつとして注目を集めている米糀（こめこうじ）ミルクは、国産のお米を使用した米糀由来のミルクです。自然な甘みと、ふくよかな香りの米糀ミルクをスチームし、まろやかなブロンドエスプレッソと合わせてラテに仕立てられています。

ホイップクリームをのせて、仕上げに生姜はちみつをトッピング。米糀の発酵による、まろやかさと奥行きを感じられ、やさしい甘さとふんわりと広がる生姜の香りが、寒い季節に体を芯から温めてくれそうです！

和を感じさせる3種類のビバレッジで、よい年末年始を過ごしてくださいね！

Text：鳥羽美咲

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

