全国グルメ集結「ふるさと東京応援祭」25日まで開催 渋谷で味わう“ふるさと”
全国のご当地グルメと音楽、イルミネーションが融合した大型イベント「第四回ふるさと東京応援祭 in SHIBUYA Christmas supported by にしたんクリニック」が、いよいよ残り3日となった。東京・代々木公園で25日まで開催されており、クリスマス直前の駆け込み来場でさらなる盛り上がりを見せている。
イベントでは、全国各地から集まったキッチンカーや飲食店96店舗が出店。アツアツのホット飯やご当地スイーツなど、寒い冬にぴったりの“あったかグルメ”が堪能できる。ホットチョコレートやサクふわチュロス、映えるクレープなど、味も見た目も楽しめるメニューが揃い、デートや友人とのお出かけ先としても注目されている。
今年のテーマは「JAPAN LOVE」。イルミネーションが輝くなか、渋谷の冬を彩るクリスマスマーケットやライブ音楽ステージ、フォトスポットなども充実し、エンターテインメント性の高い“冬フェス”となっている。多彩な演出により、家族連れからカップル、観光客まで幅広い層が楽しめる空間が広がっている。
開催は25日までとなっており、時間は平日が午後4時〜10時、土日は午前11時〜午後10時で、入場無料（飲食代・ライブエリアは別途有料）。今年の来場予想は25万人以上にのぼる。
同イベントは、にしたんクリニックを運営するエクスコムグローバルの協賛により実施。地域と都市をつなぐ場として、年末の渋谷を盛り上げるラスト3日間、駆け込みで訪れる人々の熱気に包まれそうだ。
