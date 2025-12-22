Netflix新作アニメ『プリズム輪舞曲』 原作・神尾葉子が語る、代表作『花より男子』との共通点
『花より男子』の神尾葉子氏による完全新作アニメーション、Netflixシリーズ『プリズム輪舞曲』（全20話・1話約20分）が来年1月15日より世界独占配信される。22日、本作のトークイベントが東京・アニメイトシアターにて行われた。
【写真】冬の装いで登場した梶裕貴
イベントには原作・キャラクター原案・脚本を手掛ける神尾氏をはじめ、本作で声優を務める梶裕貴、中澤一登監督、WIT STUDIOのアニメーションプロデューサー・吉信慶太氏、企画／プロデュース・櫻井大樹氏が登壇した。
本作は、1900年代初頭のロンドンを舞台に、画家を目指す日本人留学生と英国の大貴族の青年が出会い、互いに刺激を受けながら成長していく青春ラブストーリー。
主人公の留学生、一条院りり役の声優に種崎敦美（※崎＝たつさき）、大貴族の天才画学生キット・チャーチ役に内山昂輝、小早川新之助役に梶裕貴、ドロシー・ブラウン役に潘めぐみ、ジョフリー・オブライエン役に阿座上洋平、ピーター・アンソニー役に坂田将吾、キャサリン・アスター役に上坂すみれ、小早川さくら役に鬼頭明里、チャールズ・ブラント役に大塚芳忠、一条院たけ役に甲斐田裕子、リチャード・チャーチ役に諏訪部順一が決定している。
神尾氏は「5年前、お話をいただいたときはコロナの時で、世の中が暗かった。だから主人公は明るく、ご覧になる方が楽しい気持ちになるようなお話にしようと思った」と話す。
代表作の『花より男子』との共通点を聞かれると「毎回のことではありますが、キャラクターをしっかりつくりあげるところ。女の子が元気で、男の子はひたすらカッコいいところはしっかり押さえている。そして進化しているのは、少女漫画は恋愛メインなんですけど、今回は夢を持った主人公たちが成長して、最後は人生を描き出すようなストーリーになっているところ」と見どころをアピールした。
今回のイベントでは、4話まで一般の観客に公開されたのだが、足掛け5年の制作期間となり、ついにお披露目された本作に、「やっとみなさんに観ていただけたことが本当にうれしく幸せに思っています。みなさん全力で、『これしかないよね』と思いながらつくった作品なので、どうぞ最後まで見ていただきたいです」と呼びかけていた。
【写真】冬の装いで登場した梶裕貴
イベントには原作・キャラクター原案・脚本を手掛ける神尾氏をはじめ、本作で声優を務める梶裕貴、中澤一登監督、WIT STUDIOのアニメーションプロデューサー・吉信慶太氏、企画／プロデュース・櫻井大樹氏が登壇した。
主人公の留学生、一条院りり役の声優に種崎敦美（※崎＝たつさき）、大貴族の天才画学生キット・チャーチ役に内山昂輝、小早川新之助役に梶裕貴、ドロシー・ブラウン役に潘めぐみ、ジョフリー・オブライエン役に阿座上洋平、ピーター・アンソニー役に坂田将吾、キャサリン・アスター役に上坂すみれ、小早川さくら役に鬼頭明里、チャールズ・ブラント役に大塚芳忠、一条院たけ役に甲斐田裕子、リチャード・チャーチ役に諏訪部順一が決定している。
神尾氏は「5年前、お話をいただいたときはコロナの時で、世の中が暗かった。だから主人公は明るく、ご覧になる方が楽しい気持ちになるようなお話にしようと思った」と話す。
代表作の『花より男子』との共通点を聞かれると「毎回のことではありますが、キャラクターをしっかりつくりあげるところ。女の子が元気で、男の子はひたすらカッコいいところはしっかり押さえている。そして進化しているのは、少女漫画は恋愛メインなんですけど、今回は夢を持った主人公たちが成長して、最後は人生を描き出すようなストーリーになっているところ」と見どころをアピールした。
今回のイベントでは、4話まで一般の観客に公開されたのだが、足掛け5年の制作期間となり、ついにお披露目された本作に、「やっとみなさんに観ていただけたことが本当にうれしく幸せに思っています。みなさん全力で、『これしかないよね』と思いながらつくった作品なので、どうぞ最後まで見ていただきたいです」と呼びかけていた。