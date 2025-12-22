女優北川景子（39）が22日、「2025美的ベストコスメ大賞」美的ベストビューティーウーマンに選ばれ、都内で行われた受賞者発表会に登場した。

2014年の第1回受賞者で、4度目の受賞。

「5年前に1人目の子どもを授かってからは、なかなか自分の美容、自分のケアだけに時間や手間をかけられなくなってしまった。2人の子育てと仕事で精いっぱいで」と語りながらも、「仕事が終わったらなるべく化粧を落として保湿することだけは続けてきた」とスキンケア法を語った。

17歳でデビューして以来20年以上、朝晩の保湿は欠かさず、髪も毎日洗うという。「そのことだけは、インフルエンザにかかろうが、ずっとやってきた」。

今は、時間をかけずに自分をケアするようになったとし、「ラジオ体操を日課にしています」。一方で、来年の目標として「筋トレは好きで20代のころからやっていた。妊娠出産を機に疲れてしまってやらなくなってしまったので、本格的に筋トレを再開したい」とも話した。

来年は40代。「時間の早さに驚く」としながらも、「ムダな抵抗はせず、自然に年を重ねていけたら。それが本当の美しさにつながっていったらうれしい。恐れずに、人生を楽しめる40代に」と話していた。

ほかに、美的ベストビューティーマンのSnowMan渡辺翔太（33）、美的ベストビューティーウーマンの有村架純（32）も登壇した。