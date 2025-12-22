マツケン＆ハローキティの“平成ギャル”グッズが懐かしすぎる！ 「ファミマ」コラボキャンペーンで登場〈実物レポ〉
「ファミリーマート」は、12月22日（月）から、マツケンこと松平健の豪華グッズが登場するキャンペーンを、全国の店舗で順次開催。今回クランクイン！トレンドは、本日より販売されたオリジナルデザインのブロマイドやステッカーをはじめ、発売前のコラボ商品を一足先にチェック！ 新年を彩る遊び心満載のラインナップを紹介する。
■縁起が良さそう〜！
本キャンペーンでは、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」でオリジナルデザインのブロマイドやステッカー全6種類を販売。筆者が特に気に入ったのは、マツケンが2026年の干支である午にふんした“マツケンタウロス”デザイン。笑顔でポーズを決めるマツケンタウロスの後ろに日の出が描かれた1枚は、年賀状として送られてきたら縁起が良い1年を過ごせそうだ。
また12月26日（金）からは、対象商品を2個同時購入すると、おめでたいデザインの「踊るお年賀タオル」か「踊るマツケンハンコ」が1個もらえる。タオルは手のひらサイズにたためるコンパクトなデザインで、小さいバッグに入れてもかさばらないところがうれしい。
一方の「踊るマツケンハンコ」は、カラーが異なる“サンバ”、“ビバ”、“オレ！”の3種類を用意。年賀状などのデコレーションにポンと押せば一気にデザインが華やかになるだろう。
それから店頭では、サンリオキャラクターズのハローキティとコラボレーションしたオリジナルデザインアイテムを展開。
“平成ギャル”をテーマのラインナップには、おそろいの着物をまとった松平とハローキティをデザインした「マツケン×ハローキティ しっぽチャーム付きキーホルダー」と「マツケン×ハローキティ ステッカーセット」がそろい、いずれもカワイイをギュッと詰め込んだキラキラデザインが特徴だ。平成に大ブームとなったしっぽ風チャームの懐かしさにテンションが上がる！
■オンライン限定マツケングッズが登場！
さらに、本キャンペーンの開催を記念し、「ファミマオンライン」では限定マツケングッズの予約販売が実施される。
さまざまなポーズや表情が楽しめる「缶バッジセット」や「トートバッグ」が並ぶなか注目は、ゴールドラメが入ってゴージャスな「マツケンアクリルスタンド」。
「ビバ！サンバ！」と「オレ！」の2種類の単品販売に加えて登場する「キッッッラキラ！マツケンアクリルスタンド2種セット〜回るマツケン台座付き〜」は、アクリルスタンド2種と回転する台座のセット商品で、回転する台座を組み立ててアクリルスタンドを差し込めば、いつでもどこでもカーニバルな雰囲気が楽しめるテンションが上がるアイテムだ。
見本に習って組み立ててみると、マツケンの顔が並ぶビジュアルは思った以上に迫力満点。インテリアとして飾れば存在感は抜群だろう。
そのほか、上様からのお年賀ギフトとして「人形町今半 お肉カタログギフト」や、ファミマポイントがたまるスタンプキャンペーンも展開され、新年のハッピーな気分を盛り上げる景気の良い内容が盛りだくさんの本キャンペーン。なお、商品数は限られており、売り切れ次第終了となるキャンペーンもあるため、気になる人は早めのチェックがオススメだ。
