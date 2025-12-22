沖縄に「ちいかわレストラン」誕生へ！ 2026年2月オープン
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』のコラボカフェ「ちいかわレストラン」が、2026年2月に沖縄のパルコシティに誕生することが同店のXで発表された。
【動画】シーサーちゃんの姿も！ 沖縄「ちいかわレストラン」発表動画
■メニューやグッズは今後発表！
東京・池袋に2023年11月に誕生した「ちいかわレストラン」は、『ちいかわ』の幅広い層のファンが楽しめるように“ファミリーレストラン”をコンセプトにした常設コラボカフェ。
これまで「ちいかわレストラン」は大阪、愛知を期間限定で巡回したり、「ちいかわレストラン」のドリンクメニューサイドメニューをピックアップした「ちいかわレストランドリンクスタンド」を全国各地で期間限定でオープンしてきたが、今回ついに2026年2月に沖縄にもオープンすることが発表された。
公開された動画には、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのほか、シーサーの姿も。今後は本店舗の公式Xで、メニューやグッズなどの最新情報を発信していくという。
引用：「ちいかわレストラン 沖縄PARCO CITY店」X（@chiikawarestOKI）
引用：「ちいかわレストラン 沖縄PARCO CITY店」X（@chiikawarestOKI）