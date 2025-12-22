¡Öµ¯¾²¤«¤éÂÎÁà¤Þ¤Ç5Ê¬¡×³¤¾å¼«±ÒÂâà¶µ°éÂâá¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬ÏÃÂê¡Ö¸«¤Æ¤ëÊý¤âµ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¡×¡Öµ¯¾²¥é¥Ã¥Ñ¤Ë¥Ó¥¯¥Ã¡×¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤Þ¤¯¤Ã¤È¤ë¡×
¡Ö¶µ°éÂâ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡³¤¾å¼«±ÒÂâ²£¿Ü²ìÃÏÊýÂâ¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸ø³«¤·¤¿1ËÜ¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ËÆþÂâÍ½Äê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶µ°éÂâ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢À¸³è¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°6»þ¤Ëµ¯¾²¥é¥Ã¥Ñ¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸åÂâ°÷¤¿¤Á¤ÏµÞ¤¤¤ÇÃåÂØ¤¨¤Æ³°¤Ø½¸¹ç¡£6»þ5Ê¬¤Ë¤ÏÂ·¤Ã¤ÆÂÎÁà¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å6»þÈ¾¤ËÄ«¿©¡¢7»þ¤Ë¶µÌ³½àÈ÷¡¢8»þ¤ËÄ«Îé¤·¤¿¸å¡¢8»þ20Ê¬¤ËºÂ³Ø¤Î¶µÌ³¤ò³«»Ï¡£Â³¤±¤Æ¤Û¤Õ¤¯Á°¿Ê¤ä¼Í·â¤Ê¤É¤ÎÀïÆ®·±Îý¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¸á¸å0»þ¤ËÃë¿©¡£
¡¡¸á¸å¤«¤é¤âËÉ²Ð¡¢±ó±Ë¡¢Ã»Äú¤È²á¹ó¤Ê¶µÌ³¤¬Â³¤¡¢4»þ¤ËÍ¼¿©¡£¤½¤Î¸åÆþÍá¤ä¼«Í³»þ´Ö¡¢¼«½¬»þ´Ö¤Ê¤É¤¬Â³¤¡¢10»þ¤Î½¢¿²¤Ç1Æü¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¡Öµ¯¾²¤«¤éÂ·¤Ã¤ÆÂÎÁà¤Þ¤Ç5Ê¬¡×¡Ö²¿¤Èµ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¡£¸«¤Æ¤ëÊý¤âµ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¤ï¡×¡Ö¤³¤Îµ¯¾²¥é¥Ã¥Ñ¤Ë¤Ï¥Ó¥¯¥Ã¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤Þ¤¯¤Ã¤È¤ë¡Ä¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¤Ê¤ª¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤Ï16Æü¤ËX¤ÇµëÍ¿Ë¡¤Î²þÀµË¡°Æ¤òÊó¹ð¡£¡Ö¹âÂ´¤ÇÆþÂâ¤·¤¿¼«±Ò´±¤ÎµëÍ¿¡Ê¼êÅö¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤³Û¡Ë¤Ï¡¢18ºÐ¤ÇÌó24Ëü±ß¡¢22ºÐ¤ÇÌó28Ëü±ß¡¢¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤ÎÀ¸³¶¼ýÆþ¤ÏÌó2.9²¯±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö2026Ç¯4·î¤«¤é¡¢Í½È÷¼«±Ò´±¤ÎµëÍ¿¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£1Ç¯¤¢¤¿¤êÌó22Ëü±ß¤Î°ú¾å¤²¡Ê2024Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÌó9Ëü±ß¡Ë¡¢1Ç¤´ü(3Ç¯)¤¢¤¿¤êÌó72Ëü±ß¤Î°ú¾å¤²¡Ê2024Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÌó27Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¿·Àß¤¹¤ë¼êÅöÅù¤Ë¤è¤ê¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ¼«±Ò´±¤ò»Ö¤·¡¢¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¤Æ½¸ÃÄÀ¸³è¤òÁ÷¤ë²£¿Ü²ì¤ÎÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¹âÅù¹©²Ê³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤äËÉ±ÒÂç³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¤ÎÇ¯¼ý¤¬¡¢20Ëü±ß°Ê¾å°ú¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£