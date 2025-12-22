女優の北川景子（39）が22日、都内で「美的ベストコスメ大賞」の授賞式に出席した。大活躍の1年を振り返った。

読者投票で選ばれる「美的GRAND ベストビューティウーマン」を受賞。今年はフジテレビ系ドラマ「あなたを奪ったその日から」や映画「ナイトフラワー」で主演を務めるなど、大活躍の1年で「公私ともに充実させていただいためまぐるしい1年だった」と回顧。「今年1年いろんな母親役を演じさせていただいた。自分自身も自分の子どもとどのように向き合った行くか自然と考えさせられた。人間としても親としても役を通じて成長させていただけた1年になった」と話した。

来年、40歳の節目を迎える。「若い頃はいろんな事に真剣に考え過ぎたり悩んでしまったりして、自分で自分を追い詰めたり焦る場面が多かったんですけど、年を重ねるごとに精神的には楽になってきている気持ちがある余裕を持って30代は挑戦できることが増えていった」と自身の変化を語り「40代はもっと楽しめるんじゃないかなと思う。精神的にはどんどん成熟していくと思うので楽しんでいきたい」と期待。「年は重ねていく物だと思っているので無駄な抵抗はせずあらがうことなく自然に重ねて行けたらいいかなと思うそれが本当の美しさにつながっていったらうれしい」と理想の年の重ね方について話した。