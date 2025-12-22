“まぐろのたたき”800円で大にぎわいの直売所…物価高が家計直撃の中でお得な場所 大漁“オオズワイガニ”はリーズナブル
濃厚な甘みとプリプリした食感が堪能できる“カニの刺身”に、脂がたっぷり乗ったマグロ。
物価高が家計に直撃する中、“正月食材“をお得に買える店を取材した。
直売所は大にぎわい
“最大9連休”となる2025〜2026年の年末年始。
買い物情報に関するサービスを手がける会社のグループが行った調査では、約7割の人が年末年始の過ごし方に｢物価高の影響がある｣と回答した。
さらに、どのような出費を節約するかを尋ねたところ、おせちなどの“食料品”が7割を超え最も多く、“外食費”や“交際費”が続いた。
さらに、お年玉などの“ギフト費用”も節約する人が多いことが分かった。
そこで「イット！」は、お得な“正月食材”を求めて、多くの客でにぎわう神奈川・横須賀市にある直売所に向かった。
訪れた客が真剣な表情で品定めしていたのは、静岡県の焼津漁港などで水揚げされた“天然本まぐろ”。
店頭では、天然のインドまぐろのたたきが800円で売られていた。
買い物客：
すごく安いと思う。
買い物客：
正月休みは（家族が）みんな来るので、大盤振る舞いして、普段は節約。こんなものは全然買えない。
この家族は、お正月用に約1万5000円分の大量のマグロを購入していた。
買い物客：
本まぐろは全種類買いました。マグロは（正月に）食べたいので（マグロは）渋らずに買って、ほかのもので違う節約する。
この直売所の安さの秘訣（ひけつ）は、マグロを保管する冷凍倉庫が直売所の隣にあるため、輸送コストがかからないという。
“オオズワイガニ”はリーズナブル
次に向かったのは、東京・銀座にあるカニ料理の専門店。
ランチタイムには、年末年始にとっておきのごちそう、カニを食べる客の姿があった。
ランチを食べる女性：
あんまり頻繁に食べられるものではないと思うので、ごほうびとして食べるものとして好き。
ランチを食べる外国人：
カニがとても好きなんだ。オイシイ。
級食材のカニだが、今、比較的リーズナブルに食べられるカニが注目されている。
石渡花菜キャスター：
オオズワイガニがいますよ。せっかくなので持ってみます。大きいですね。そしてずっしり重たいです。私の腕と同じくらいの長さがあります。
北海道で2年ほど前、突然大量にとれ始めた“オオズワイガニ”。
この店では2カ月前から、“オオズワイガニ”の提供を始めた。
越前ガニのコースと比べると、価格が3分の1ほどで食べられるとあって、“オオズワイガニ”の予約が急増。今では越前ガニや毛ガニを抑えて、人気ナンバーワンとなっている。
“オオズワイガニ”は、どんな味なのだろうか？
石渡花菜キャスター：
んーおいしい。身がプリプリですね。最初にオオズワイガニの甘さがフワッと広がり、そのあとにカニの風味が口に残りおいしい。
物価高の救世主となりうる“オオズワイガニ”。
銀座蟹長者 ・松本和麿店長：
オオズワイガニが豊漁でございますので、お得にお召し上がりいただくことができます。今年も多くのお客様からオオズワイガニコースに予約が入っていますので、来年もやっていこうかなと思います。
（「イット！」 12月22日放送より）