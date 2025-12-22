¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛEVIL¡¡¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤òNEVER¥Ù¥ë¥È¤Ç²¥ÂÇ¤ÎÂçË½µó¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò°úÂà»î¹ç¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£²Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¤Î£Å£Ö£É£Ì¤¬£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤Îà¥Ç¥Ó¥å¡¼Â¨°úÂàá¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡£Å£Ö£É£Ì¤ÏÆ±Âç²ñ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¥¦¥ë¥Õ¤È¤Î£Ö£±Àï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯ÆâºÇ½ªÀï¤Î¤³¤ÎÆü¤Ï¶Ë°·³ÃÄ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤ÎÀ®ÅÄÏ¡¡¢£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¡¢¹â¶¶ÍµÆóÏº¡¢¶â´ÝµÁ¿®¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢³¤ÌîæÆÂÀ¡õ¾åÂ¼Í¥Ìé¡õÌðÌîÄÌ¡õ£Ù£Ï£È¡õ¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¤È£±£°¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡°¤ÎÏ¢·¸¤Ç¥ï¥È¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤¿£Å£Ö£É£Ì¤Ï¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼ÉÔºß¤ÇÌµË¡ÃÏÂÓ¤È²½¤·¤¿¥ê¥ó¥°¾å¤Ë£Î£Å£Ö£Å£Ò¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç²¥ÂÇ¤òÁÀ¤¦¡£¤¹¤ë¤È¤³¤³¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥¦¥ë¥Õ¤Ë¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢ÈÚ¹Ô¤òÁË»ß¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¦¥ë¥Õ¤ÎÇØ¸å¤«¤é¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¤¬¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¥º¥Á¥ç¡¼¥«¡¼¤ÇµÞ½±¡££Å£Ö£É£Ì¤ÏÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¥Ù¥ë¥È¤Ç¥¦¥ë¥Õ¤ò²¥¤ê¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÀ®ÅÄ¤¬¥ï¥È¤òÄÀ¤á¤Æ£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Ë³®²Î¡£¥°¥í¥Ã¥®¡¼¾õÂÖ¤Î¥¦¥ë¥Õ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÏ¢¹Ô¤·¤¿£Å£Ö£É£Ì¤Ï¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤òÂ½³¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤ªÁ°¤ß¤¿¤¤¤ÊÁÇ¿Í¤¬¤Ê¡¢¾å¤¬¤ì¤ë¥ê¥ó¥°¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¤è¡£¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤«¡©¡¡¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤âÂç¤·¤¿¤³¤È¤Í¤¨¤Ê¡£¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡Á¡£¤¤¤¤¤«¡¢¥³¥¤¥Ä¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¤Ê¡¢°úÂà»î¹ç¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡£Ê¬¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¤è¤¯³Ð¤¨¤È¤±¡×¤ÈÄ©È¯¤·¡¢°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¹µ¼¼¤Øµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£