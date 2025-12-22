ドル円１５７．４０近辺、ユーロドル１．１７３０近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は157.40近辺と東京午後以降に下げ渋った水準で推移している。ユーロドルはロンドン時間に入るとドル売り圧力を受けて1.1738付近まで高値を伸ばし、足元でも高値圏で推移している。原油や金銀相場が上昇しており、側面からドル売り圧力となる面があるようだ。ポンドドルは1.3440付近、豪ドル/ドルは0.6643付近に本日の高値を伸ばしている。



USD/JPY 157.39 EUR/USD 1.1733 GBP/USD 1.3433 AUD/USD 0.6640

