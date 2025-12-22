冬の京都・都大路を駆け抜ける「全国高校駅伝」が21日行われ、女子は長野代表の「長野東」が歴代2位のタイムで「2年連続3回目」の優勝を決めました。長野市内では卒業生たちが熱い声援を送りました。



京都で行われた全国高校駅伝。マラソンの半分の距離を5人でつなぐ女子では県代表の長野東が「19年連続19回目」の出場です。



長野市内の飲食店ではパブリックビューイングが行われ、長野東の卒業生や教師などおよそ「30人」が選手たちに声援を送りました。





最長6キロの1区では長野東の2年・川上南海選手が激しい先頭争い。ここで懸命な走りを見せ、トップでたすきをつなぎます。その後の2区では3年でキャプテンの田畑陽菜選手がトップを守ります。続く3区では3年でエースの真柴愛里選手！ほかの学校は留学生ランナーが走る中、区間新記録となる「9分6秒」のタイムで後続との差を広げます。「真柴選手 区間新ばんざーい！」4区では1年の本田結彩選手が先頭を譲らず、最終5区へ。そしてアンカーを務めた2年の今井玲那選手はそのままトップでゴール。1区から一度も首位を譲らなかった長野東。大会記録まであと4秒に迫る「1時間6分30秒」の歴代2位のタイムで「2年連続3回目」の優勝を決めました。「バンザーイ！ イエーイ」長野東の卒業生「これはもうおめでとうですよ。本当にうれしいですありがとうございます。（選手たちは）誇りですよOBで良かったなと思います」理科の教師「いつも教えている生徒が一生懸命頑張って成果を出してくれて帰ってきたら一緒に喜べたらいいなと思います」5区アンカー 今井玲那選手「4区までずっと1位でつないできてくれたのは、 自分がそのまま優勝、笑顔でフィニッシュテープを切ろうという気持ちで走りました」長野東 横打史雄 監督「優勝を目指して1年間取り組んできた生徒たちの成長のすごさ、生徒たちを支えていただいた全ての皆さんに感謝したいそういう思いでいます」一方、フルマラソンの距離を7人でつなぐ男子。県代表の佐久長聖は。「2時間3分45秒」のタイムで「10位」。北信越地区代表の「長野日大」は「31位」でした。そして、22日午後3時半ごろ…長野東の選手たちが凱旋し、集まった大勢の関係者を前に初の連覇を報告しました。長野東3年 田畑陽菜 主将「自分たちはきのう行われた全国高校駅伝に出場させていただきました。結果として2年連続の優勝という形を果たすことができました。支えてくださっている方々へ感謝の気持ちを忘れずこれからも応援されるチームであり続けられるようチーム一丸となって頑張っていきたいと思います。今回は応援ありがとうございました」「ながの～ひがし！」