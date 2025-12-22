ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」が２１日に放送され、明石家さんま、マツコ・デラックス、平成ノブシコブシ・吉村崇が出演した。

この日は、俳優・寺田心がゲスト出演。天才子役としてブレークし、現在は役者として活躍の幅を広げ続けている寺田のプライベートにも肉迫した。

寺田は中学時代を述懐。「身長も中学から高校の間で、５０センチ伸びてるので。中学。僕、入学が１２７センチで、今、高校２年で１７７か、１７８なんで」と、自身の体つきが大きく変わったことに戸惑いがあったと振り返った。

寺田は「芸能活動の中でも、本当になんて言うんでしょう…。大人にもなれないし、子供にもなれない。すごい微妙な年齢で。自分の成長に適応できなかった」と話した。

さらに当時１３歳で大きな失恋もあったと回想。「テレビで言うのは初めてなんですけど、中学の入学式で一目惚れした女の子がいて。その人が好きだったんですけどて２回フラれましたね」と話した。

寺田は失恋の喪失感とともに筋トレにのめりこんだことを述懐。「徐々に筋トレにハマって。今、週５か週６くらいでジムに行って」と話した。

吉村から「ベンチプレスでどのぐらい挙げるんですか？」と聞かれると、寺田は「今、１１５キロです。自分が今、体重７５とかなので、プラス４０キロくらいです」と話していた。