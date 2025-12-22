少子化が深刻さを増す中、いわゆる「婚活アプリ」を福利厚生として導入する企業が全国で増えています。



こうした中、人口減少対策を進める県は、県内企業で働く従業員同士をマッチングする独自のアプリを、来年3月に運用開始すると発表しました。



こちらが、来年リリース予定のアプリ「TOYAMA goen」のイメージ画面です。



県はきょう、企業や団体に勤める従業員専用の婚活アプリを開発した東京の企業「Aill」と共同で、県独自のアプリのサービス開始を発表しました。





利用には、導入を希望する県内の企業や団体が事前にサービス登録を行う必要があります。こま犬をモチーフにした2体のAIキャラクターが、価値観の近い相手を選び、メッセージを送る際には会話内容をアドバイスするなど、共通の友人のようにアシストするということです。勤め先にアプリを利用していることが知られることはなく、マッチングの相手は別の会社の従業員に限られます。県は、人口減少対策として婚姻件数や出生数の増加を図るとともに、県内企業で働く従業員同士を引き合わせることで県外への人口流出を食い止めたい考えです。新田知事「婚姻数の減少と全く負の相関で、少子化が進んできたことがデータで見えています。結婚に至る出会いの場を『TOYAMA goen』でしっかりとサポートしていく」導入企業の受け付けは来年1月から始まり、3月から運用を開始する予定です。