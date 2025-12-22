日本銀行は先週金曜、政策金利を0.75％に引き上げ、30年ぶりの高水準となりました。私たちの生活や地域経済にどんな影響があるのでしょうか、専門家に聞きました。



日銀は先週金曜、政策金利をこれまでの0.5％程度から、0.75％程度へ引き上げることを決めました。利上げは1月以来、今年2回目で、1995年9月以来30年ぶりの高水準となります。



私たちの暮らしや地域経済はどう変わるのか。北陸経済研究所の倉嶋英二総括研究員に聞きました。





まず、利上げによって期待されるのが、預金金利の引き上げですが、家計に大きな恩恵をもたらす水準には達しないと倉嶋研究員は指摘します。倉嶋英二総括研究員「資産を持っている人は恩恵があるんじゃないかと、一般論としてはこう言われているんですが、今回0.25％という話なので、仮にそれがストレートに銀行預金に反映されたとしても、100万円で税引き2000円と、そういうレベルなので、直接大きな個人消費の盛り上がりということにはつながらないのかなというふうに思います」一方で、住宅ローンなどの借り入れがある人にとっては、利息負担の増加が懸念されます。倉嶋英二 総括研究員「住宅ローンが一番大きいと思うんですが、借りている人にとってはちょっと利息の支払いが多くなるので、少しきつくなるかなという感じですね。ただ、この辺も金融機関がどこまでそういうのを計算して、それぞれ金利を上げているのかというのが、今のところ見えない状況なので、今、慌てて動かなきゃならないと、繰上げ返済しようかというか、そういうことでもないと思います。来年どれぐらい賃上げがあるのかと、そういうこともにらんで設計をしていくのがいいんじゃないかなと思います」次に、地域経済への影響です。企業がコスト削減や設備投資の見直しを進め、経済全体が冷え込む可能性を指摘します。倉嶋英二 総括研究員「隣の石川県の中小企業団体中央会が発表した調査だと、今後金利の上昇の影響がある、あるいは、やや影響が出るという企業が、全体の7割ぐらいを占めているということで、影響は間違いなくあるんだろう。金利なり、資材人件費、いろんなものが上がっている対策として、大体4割ぐらいが設備投資の見直しという話をされています」日銀の利上げ決定後も、円安に歯止めはかかっていません。原材料や燃料価格の高騰が引き続き懸念されますが・・・。倉嶋英二 総括研究員「この後のアメリカ経済がどうなるかというところが大きな不確定要素なんですけれども、数か月単位で見ると徐々に行き過ぎた円安が修正される方向に向かう可能性はあるかなと思います」そして、さっそく県内の地方銀行でも金利引き上げの動きです。北陸銀行は、普通預金の金利を現在の0.2パーセントから0.1ポイント引き上げて0.3パーセントにするときょう発表しました。実施は、来年2月2日で、定期預金の金利も引き上げを予定しています。一方、住宅ローンなどの金利の基準となる短期プライムレートも0.25ポイント引き上げて2.825パーセントにします。こちらも来年2月2日に引き上げます。県内このほかの地方銀行も預金金利引き上げを予定しているとしています。金利引き上げが今後、経済にどう影響するのか、そして、円安を背景とする物価高騰に歯止めがかかるのか、注目していきたいと思います。