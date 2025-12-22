俳優の有村架純さんが「2025美的ベストコスメ大賞」に登場し、「美的ベストビューティウーマン」に輝きました。

【写真を見る】【有村架純】2025年は「自分の時間をすごく大切にできる1年」と回顧 2026年に向け「断捨離を沢山しました」





有村さんが受賞した「美的ベストビューティウーマン」は、『美的』読者が選んだ“今年最も輝いている人”に贈られる賞。



有村さんは‟『美的』読者の皆様のおかげで、本日とっても素敵な場所に呼んでいただいて凄く感謝しています。私自身もまだまだ変化していきたいという向上心を大切にしておりますので、これからも素敵な映像制作に携わる身として、素敵な人間になっていきたいなと思っております”と、さらなる飛躍を誓いました。









美の秘けつについて聞かれると、‟睡眠と水分を取ることと、運動をよくするというところは大切にしています。外側のケアは保湿を重点的にしていて、肌を育んでいる途中なんですけど、30を過ぎまして、朝から夜まで撮影してると、乾燥が気になってきて、年齢的な変化も含めて、いま色々試して自分に合うの探している最中です”と告白。









有村さんは「今年は自分の時間を持てた」と話すと、‟年明けに海外旅行に行ったりとか、国内旅行にも行けて、いろんなものを見て、触れて、感じて、そういう自分の時間をすごく大切にできる1年でした。自分自身と向き合う中で、いろんな気づきだったり、もっとこうしていきたいなっていう理想を明確にすることができました”と振り返りました。









そして、来年について、‟2026年、いいスタートを切りたいなと思って、断捨離を沢山しました”と明かすと、‟自分の中で変化したいっていう気持ちが大きくて、来年もいろんな作品であったり、役に携わらせていただけるので、そのために、どうその役を見つけていこうかなっていうのをワクワクしてますね”と、期待を膨らませていました。



