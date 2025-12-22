まおたが、初のミニアルバム『#ROOM19』を1月14日に配信リリースする。

今作は配信リリースのほか、1月31日に開催される代々木 LIVE STUDIO LODGEでのバースデーワンマンライブより、ライブ会場限定でCDも販売スタート。収録曲は、これまでタッグを組んだみずな、Tonal（TONALl WORKS.）との配信シングル曲に加え、Yuzuru Kusugo、紛ゐモノなど、新たなアレンジャーを迎えて制作された新曲5曲を含む計7曲が収録される。

また、12月24日には今作より新曲「ナリキレナイガール」が先行配信される。同楽曲は、都会の喧騒と夜の静けさが交差する中で、画面の中の“理想の自分”になりきれない現代少女のリアルな孤独と強がりを描いた1曲。虚構と現実、羨望と嫉妬、その狭間で揺れ動く複雑な感情を鋭く切り取りながらも、それでも前向きに今を生きるZ世代をポップに表現している。

