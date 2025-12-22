MVPは長崎のマテウス・ジェズス！ 38試合・19ゴールの活躍ぶりでJ１昇格に大きく貢献【J２アウォーズ】
Jリーグは12月22日、2025シーズンの「J２アウォーズ」を開催した。
各賞が表彰されるなか、最優秀選手賞にはV・ファーレン長崎のMFマテウス・ジェズスが選ばれた。
U-20ブラジル代表歴があり、かつてガンバ大阪でもプレーした背番号10は、2023年夏に長崎に加入。１年目は12試合・１ゴール、２年目の昨季は36試合・18ゴールを記録。３年目の25シーズンは38試合・19ゴールの成績で、得点王にも輝いた。
長崎は２位フィニッシュでJ１昇格を達成。ジェズスのハイパフォーマンスもチームの大きな原動力になっていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
