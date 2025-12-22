J1Éüµ¢¤ÎÄ¹ºê¡¢¡È¼é¸î¿À¡É¸åÆ£²íÌÀ¤é3Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¡Ö¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª ¡×
¡¡V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï22Æü¡¢GK¸åÆ£²íÌÀ¡¢DF¹¾ÀîÍ¯À¶¡¢MF»³ÅÄÎ¦¤ÈÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ë·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡1994Ç¯5·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß31ºÐ¤Î¸åÆ£¤Ï2017Ç¯2·î¤ËÁá°ðÅÄÂç³Ø¤«¤é¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ØÆþÃÄ¤·¡¢¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤È¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢º£Ç¯1·î¤ËÄ¹ºê¤Ø´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¡£2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï38»î¹çÃæ35»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢J2¥ê¡¼¥°Í¥½¨Áª¼ê37Ì¾¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎJ1Éüµ¢¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¹¾Àî¤Ï2000Ç¯10·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß25ºÐ¤ÇÄ¹ºê¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¡£2019Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÇÌó2Ç¯È¾¥×¥ì¡¼¤·¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¸ÅÁã¤ØÉüµ¢¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤Î¼ç¼´¤È¤·¤ÆJ2¥ê¡¼¥°¤Ç18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·1¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï1998Ç¯4·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß27ºÐ¡£ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ê¸½¡§RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç2017Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤äACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ò·Ð¤ÆºòÇ¯1·î¤ËÄ¹ºê¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏJ2¥ê¡¼¥°¤Î12»î¹ç¤ò´Þ¤à¸ø¼°Àï15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
·ÀÌó¹¹¿·¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿3Áª¼ê¤ÏÄ¹ºê¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◼︎¸åÆ£²íÌÀ
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯´Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤âºÇ¹â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¡¢¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◼︎¹¾ÀîÍ¯À¶
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥óÇ®¤¤±þ±ç¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¡¢ÍèÇ¯¤âÄ¹ºê¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÇ®¤¯Àï¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¤ÎÉñÂæ¤ÇÄ¹ºêÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
◼︎»³ÅÄÎ¦
¡Ö2025¥·¡¼¥º¥óËÜÅö¤Ë±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤âÄ¹ºê¤ÇÀï¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏJ1¾º³Ê¤ò¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ª¥Õ´ü´Ö¤«¤é¿ÈÂÎ¤òºî¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡1994Ç¯5·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß31ºÐ¤Î¸åÆ£¤Ï2017Ç¯2·î¤ËÁá°ðÅÄÂç³Ø¤«¤é¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ØÆþÃÄ¤·¡¢¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤È¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢º£Ç¯1·î¤ËÄ¹ºê¤Ø´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¡£2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï38»î¹çÃæ35»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢J2¥ê¡¼¥°Í¥½¨Áª¼ê37Ì¾¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎJ1Éüµ¢¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï1998Ç¯4·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß27ºÐ¡£ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ê¸½¡§RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç2017Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤äACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ò·Ð¤ÆºòÇ¯1·î¤ËÄ¹ºê¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏJ2¥ê¡¼¥°¤Î12»î¹ç¤ò´Þ¤à¸ø¼°Àï15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
·ÀÌó¹¹¿·¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿3Áª¼ê¤ÏÄ¹ºê¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◼︎¸åÆ£²íÌÀ
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯´Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤âºÇ¹â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¡¢¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◼︎¹¾ÀîÍ¯À¶
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥óÇ®¤¤±þ±ç¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¡¢ÍèÇ¯¤âÄ¹ºê¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÇ®¤¯Àï¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¤ÎÉñÂæ¤ÇÄ¹ºêÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
◼︎»³ÅÄÎ¦
¡Ö2025¥·¡¼¥º¥óËÜÅö¤Ë±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤âÄ¹ºê¤ÇÀï¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏJ1¾º³Ê¤ò¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ª¥Õ´ü´Ö¤«¤é¿ÈÂÎ¤òºî¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×