ベストイレブンで10人が初受賞！ 初の優勝＆J１昇格を果たした水戸から最多４人が選出！【J２アウォーズ】
Jリーグは12月22日、2025シーズンの「J２アウォーズ」を開催した。
各賞が表彰されるなか、ベストイレブンが発表。選ばれた11人は以下のとおり。
GK
田中 颯（徳島ヴォルティス／初）
DF
飯田貴敬（水戸ホーリーホック／初）
大森渚生（水戸ホーリーホック／初）
市原吏音（RB大宮アルディージャ／初）
山田奈央（徳島ヴォルティス／初）
MF
高嶺朋樹（北海道コンサドーレ札幌／初）
齋藤俊輔（水戸ホーリーホック／初）
マテウス・ジェズス（V・ファーレン長崎／２回目）
山口 蛍（V・ファーレン長崎／初）
FW
渡邉新太（水戸ホーリーホック／初）
マルクス・ヴィニシウス（FC今治／初）
なお、初受賞者は10名。クラブ史上初となるJ２優勝とJ１昇格を果たした水戸からは、最多４名が選出された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
