　Jリーグは12月22日、2025シーズンの「J２アウォーズ」を開催した。

　各賞が表彰されるなか、優秀監督賞にはV・ファーレン長崎の高木琢也監督が選出。初受賞となった。
 
　2025年６月に契約を解除した下平隆宏監督の後任として、長崎の指揮官に就任。チームは最後まで優勝争いに絡み、２位でフィニッシュ。就任時は８位だったチームを見事J１昇格に導く手腕を発揮した。

