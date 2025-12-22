長崎の高木琢也監督がJ２優秀監督賞を初受賞！ シーズン途中で就任し、J１昇格に導く【J２アウォーズ】
Jリーグは12月22日、2025シーズンの「J２アウォーズ」を開催した。
各賞が表彰されるなか、優秀監督賞にはV・ファーレン長崎の高木琢也監督が選出。初受賞となった。
2025年６月に契約を解除した下平隆宏監督の後任として、長崎の指揮官に就任。チームは最後まで優勝争いに絡み、２位でフィニッシュ。就任時は８位だったチームを見事J１昇格に導く手腕を発揮した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
