

12月22日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■拡充／変更 ―――――――――――



ロート製薬 <4527> [東証Ｐ] 決算月【3月】 12/22発表

ココロートパークのポイント付与、製品詰め合わせの還元率を高める。新制度では3月末時点で100株以上を保有する株主に保有株数と保有期間に応じて、ココロートパークのポイントを2000～2万ポイント、または自社製品5000～2万円相当を贈呈する。



松風 <7979> [東証Ｐ] 決算月【3月】 12/22発表

薬用液体歯磨「ハピカエース」の価格改定に伴い、優待価格を変更する。また、自社提供品の発送時期を株主優待販売案内と同じ6月下旬へ統一する。



しまむら <8227> [東証Ｐ] 決算月【2月】 12/22発表

26年2月20日を基準日とする1→3の株式分割実施後も保有株数の要件は「100株以上」を維持する。実質拡充。



ビューティガレージ <3180> [東証Ｐ] 決算月【4月】 12/22発表（場中）

選択式の優待商品を5アイテム拡充。



グランディーズ <3261> [東証Ｇ] 決算月【12月】 12/22発表（場中）

優待内容をグループ宿泊施設で利用できる宿泊券3万円分（基準日は12月末）に変更。これまではデジタルギフト1万5000円分を年2回贈呈していた。



株探ニュース

