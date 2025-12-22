2025年12月14日（日）、ニセコ・ヒラフ中心部の『チャトリウムニセコ』内に、北海道の豊かな食材を主役に、イタリアン、フレンチ、パシフィックノースウエストのエッセンスを融合させた新レストラン『AóRA（オーラ）』がオープンしました。

『AóRA』のキッチンを率いるのは、ペナン、上海、ロンドン、北海道の名店で25年以上の経験を積んだヘッドシェフのルイズ・ロー（Luiz Low）。彼の料理は、大胆でありながら繊細、そして土地の恵みを最大限に引き出す表現が特徴です。

『ガーリックバターとトマトソースを合わせたウニのクロスティーニ』『グリーンカレーのヴルーテで仕上げた塩麹ブラックコッド（ライムライスとミクロシラントロ添え）』『和牛サーロインのポートワインジュ（セロリアックピュレ、ブロッコリーニ添え）』など、北海道食材の魅力を引き出した一皿一皿がテーブルを彩ります。

コースも3種あり、キャビアやトリュフを加えた贅沢な『プレミアムコース』をはじめ、5品構成の『プティコース』、7品構成の『シグネチャーコース』など、シーンに合わせて選ぶことができます。

さらに、北海道をはじめとする国内外の名門ワイナリーから厳選したワインリストも用意されており、テイスティングコースに合わせたワインペアリングも可能。日本ワインを中心に、オールド＆ニューワールドの幅広い銘柄を楽しむことができます。

AóRA（オーラ）

住所：北海道虻田郡倶知安町​ニセコひらふ1条3丁目2-3 チャトリウムニセコホテル内 四季ニセコ1階

営業時間：18:00～24:00

北海道食材を生かした洗練されたアップスケールダイニングがニセコに誕生！

季節の食材を使った革新的な料理や、ジェネラルマネージャーのトム・エガートンによるカクテルなど、心に残る洗練された食体験ができそう！ ぜひ足を運んでみてくださいね。

