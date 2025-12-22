年末にかけても意欲的に働く高市首相。高市内閣の支持率は高水準を維持しています。一方、官邸幹部の1人が核兵器を保有すべきとの考えを示したことについて、北朝鮮は「極めて挑発的な妄言」と批判しました。

■写真展で激動の今年を振り返る

22日朝、都内の展示会を訪れた高市首相。トランプ大統領との写真の前では「同じポーズで…」とリクエストする報道陣に、サービスも。

スポーツに、万博、紛争。今年1年を振り返る報道写真が飾られています。

ある写真の前では小さく一礼し、ガッツポーズ。高市首相が応援する阪神タイガースがリーグ優勝を果たした時の写真でした。

その後は 自身の写真の前へ。タイトルは「夢にまで見た椅子」。自民党総裁の椅子に初めて座った日の1枚です。ただ、高市首相が気にしたのは…

高市首相

「結構、これ小じわとかそのまま…」

サインを記し、この1年を振り返りました。

高市首相

「やっと昨日で就任2か月になりましたが、ようやく走り始めたところでございます。今の暮らしへの不安ですとか、未来の日本への不安、これを安心と希望にしっかりと変えていけるように、政策を打っていきたい」

NNNと読売新聞が19日〜21日に行った世論調査では、高市内閣の支持率は73％。発足以降、高い支持率をキープし続けています。

■アーティストやクリエーターと意見交換も

22日は、意見交換会にも出席。

高市首相

「わあすごい、ありがとうございます」

こっちのけんとさんやデーモン閣下、小室哲哉さんらアーティストやクリエーターと意見を交わしました。

高市首相

「素晴らしい日本のコンテンツ力を世界中に展開したい強い思いを持っております」

■“核保有発言”に北朝鮮が強く反発

高い支持率を追い風に、政策課題に取り組む一方、官邸幹部が個人の思いとして“核兵器を保有すべき”との考えを示したことに、北朝鮮が反発。

外務省傘下「日本研究所」の所長は…

「極めて挑発的な妄言だ」「核保有の企てが日本の政界に広がっている証明であり、日本の好戦的で侵略的な姿勢を示している」

談話を発表し、日本を批判。その上で「日本の危険に満ちた軍事的妄動を断固として阻止しなければならない」と指摘しています。

関係冷え込む中国外務省も、日本時間22日午後4時すぎ改めて…

中国外務省

「中国側は日本の首相官邸の高官が、日本が核兵器を持つべきだと主張したことに驚いている」

◇

高い支持率の一方、課題への対応も問われます。