今年最後の「スーパー開運日」宝くじ売り場は8時間待ちも 銭洗い神社にも多くの人 “次”は2026年3月5日
21日は2025年最後のいわゆる「スーパー開運日」。
年末ジャンボ宝くじの売り場には多くの人が詰めかけ、列を作っていました。
21日の日曜日は、物事を始めるのに良い日とされる一粒万倍日。
加えて縁起がいいとされる天赦日、甲子（きのえね）の日、天恩日が重なった、まさに年内屈指のスーパー開運日でした。
そのためか、過去に高額当せんが出ている東京・有楽町駅近くの宝くじ売り場、西銀座チャンスセンターの1番窓口は驚きの8時間待ち。
9000円分の宝くじを購入したという女性は、「私人生で初めてきょう宝くじ買った。このあと神社に行きます」と高額当せんに向け気合十分です。
最強のパワースポットの呼び声高い神社で当せん祈願。
境内で金銭を洗うと金運がアップするとされる東京・中央区の小網神社では、参拝に訪れた大勢の人がお札や小銭をきれいに洗っていました。
人生で初めて宝くじを購入したという女性は、1時間半ほど並んで高額当せんを祈願しました。
初めて宝くじを購入した人：
最初は雨だったんですけど晴れたので、それも幸運に近づけているのかなと思いました。
次の一粒万倍日や天赦日などが重なるビッグな開運日は、2026年3月5日だということです。