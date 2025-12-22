戦後80年のいま、旧日本軍に関わる、ある国家プロジェクトが行われています。日本人にはあまりなじみのない中国の吉林省で、「JAPAN」と書かれた作業着姿の人たちを発見。そこには、旧日本軍が残した“負の遺産”の存在が…。【真相報道バンキシャ！】

■中国の地方都市に“異変” 日本人相手の店が増加

中国東北部に位置する、吉林省・敦化。日本ではあまり知られていないこの地方都市に今、ある“異変”が起きている。

繁華街で見つけたのは…

NNN中国総局長 柳沢 高志記者

「日本食のお店です。日本語のメニューが流れていますね」

「こちらには日本酒や日本のビールの空き瓶が置かれています。たくさんありますね」

他にも日本食の店や、居酒屋が並ぶ。まるで“日本人街”だ。こちらの店は、看板に「スナック」の文字が。中の様子は――

店員

「いらっしゃいませ！」

入ると、店員が日本語でお出迎え。

店員

「グラスはこっちにあるもの。焼酎とか…」

バンキシャ！

「じゃあ焼酎で」

店員

「焼酎？お湯割り？」

バンキシャ！

「はい」

流ちょうな日本語だ。

スナックの店員

「（周辺に）日本料理の店は全部で、いま9軒。2024年の年末までは5軒。めっちゃ増える」

その理由は…。

■大勢の日本人が滞在 “国家プロジェクト”の動き

隣に座る日本人の客が話しかけてきた。

日本人客

「この界隈に大きな仕事で、日本人が相当な人数来ていて。ここは日本人相手の店がたくさんある」

「リトルトーキョーみたいな。敦化のリトルトーキョー」

また、“日本人街”の目の前にあるマンションには、500人あまりの日本人が滞在していることもわかった。

多くの日本人が集まる“大きな仕事”とは一体？

取材を進めると、見えてきたのは約80年前、旧日本軍がこの地に残した“負の遺産”化学兵器の存在。

その処理のために、日本の国家プロジェクトが動いていた。

吉林省敦化の住民

「普通の砲弾じゃない。毒ガスが入っているんだ」

■「旧満州」の面影を残す街に…80年前の爪痕

中国・吉林省“最大の街”である長春。車を走らせていると―

バンキシャ！

「お城の天守閣みたいな建物ですね」

さらに…

バンキシャ！

「日本の国会議事堂にそっくりな建物があります」

たしかに、国会議事堂に似ている。

実は、長春や“日本人街”がある敦化を含む、中国東北部にはかつて、日本のかいらい国家「満州国」があった。94年前の1931年。旧日本軍は「柳条湖事件」をきっかけに、中国東北部を占領した。

そして1932年には「満州国」を樹立。日本から数十万人以上が移り住み、町づくりを推し進めた。その当時に建てられた建物の看板には、「偽りの国」という意味をこめて、中国語で「偽満州国」と書かれていた。

今もなお、旧満州の面影が残るこの地域。日本人が集まる理由は何なのか？

■“日本人街”から「軍事管理区」へ大型バスで移動

11月のある朝。あの“日本人街”の目の前に立つ敦化市のマンションを取材していると…。

バンキシャ！

「午前7時です。宿舎から大型バスが続々と出て行きます」

大型バス、その数20台以上。朝日の中を、列になって移動する。

見えてきたのは、検問だ。すぐ横のフェンスには「軍事管理区」「部外者は立ち入り厳禁」の看板が掲げられていた。

バンキシャ！

「次々とバスが中に入って行きます」

何が行われているのか？

中には入れないため、周辺を探ること約6時間。ついに動きを捉えることに成功した。

路上に止まったバス。そこから…

バンキシャ！

「続々と作業員が降りてきました」

青い作業着の背中には…

バンキシャ！

「ジャパンと書いてある」

■“大きな仕事”の実態 「毒ガス兵器」探索か…

日本人とみられる一行が向かった先には、迷彩服を着た人々。

バンキシャ！

「何か機械を持っていますね。金属探知機でしょうか」

金属探知機のような機械を地面にかざし、何かを探していた。

近所に住む人に聞いてみると。

近所の住民

「全部日本人が埋めたんだよ。普通の砲弾じゃない、毒ガスが入っているんだ」

近所の住民

「彼らは“毒ガス兵器”を探しているんだ。話を聞いているだけで怖い」

“日本人が埋めた毒ガス兵器”とは――

■旧日本軍の“負の遺産” 化学兵器の行方は…

旧日本軍の化学兵器に詳しい専門家は、こう指摘する。

明治学院大学 国際平和研究所 松野 誠也 研究員

「旧日本軍は、第一次世界大戦で欧米列強が使用した毒ガスを研究・開発し、保有していました」

「それらを砲弾に充填したり、放射筒に充填して使用する、毒ガス兵器も開発し、製造しました」

化学兵器の1つ「びらん剤」に触れた肌を写した写真を見ると、水疱ができている。皮膚をただれさせたり、呼吸をしにくくしたりして、時に命を奪う化学兵器だ。

これを旧日本軍は、1937年の日中戦争以降、中国各地で実戦使用したほか、旧満州でも実験などで使用したと、松野氏は指摘する。

そして、1945年に終戦を迎えると…

「そういうもの（化学兵器）を持っていると国際法違反の問題が問われるということで、手っ取り早い方法として地面に埋めたり、川に捨てたり、海に捨てたり」

■80年前「遺棄した」化学兵器処理のため中国へ

今から28年前の1997年、｢化学兵器禁止条約｣が発効された。

この国際条約では、化学兵器の開発や使用などを禁止。加えて、“他国に遺棄した化学兵器を廃棄すること”が定められた。

これを受けて、日本政府は2000年以降、毎年多くの作業員を中国に派遣。

だが、化学兵器がどこに遺棄されたのか、当時の資料は残されていない。そのため、川の一部をせき止めるなどして、化学兵器を探しているのだ。

こうした「遺棄化学兵器処理事業」に、日本政府は2025年度だけで500億円以上の予算を計上。これまでに、11万8620発を処理してきたという（2025年3月末時点）。

■化学兵器の事故 中国警察「敏感な案件」

吉林省敦化での取材中、こんな場面があった。

警察

「日本テレビか？」

突然、中国の公安警察3人に囲まれたのだ。バンキシャ！にスマートフォンを出すよう言うと…

警察

「この映像は削除して」

バンキシャ！

「わかりました」

取材中に撮影した映像を、その場で削除させる。

警察

「カメラも持っているでしょう。見せてください」

こちらも、細かくチェック。

警察

「観光に来るのはいいですが、これは少し敏感な案件なんです」

実は2004年、吉林省では、川で子どもが旧日本軍の化学兵器に触れ、重いケガをする事故が起きていた。

近所の住民

「あの事故が起きるまでは川で魚を釣ったりカエルを捕まえたりしていたよ。でも今は（化学兵器が）あるかもしれないから行かないね」

事故は他の場所でも起きている。中国政府は住民の不安が広がることで、批判の矛先が自分たちにも向けられることを恐れているとみられる。

■戦争のせいで「化学兵器の事故で被害…生き地獄」

だが今回、「被害について知ってほしい」と取材に応じてくれた人がいる。黒竜江省に住む、丁 樹文さん、47歳。

“化学兵器の事故”で被害 丁 樹文さん（47）

「2003年のことです。私は工事現場で働いていました」

「地下を掘っていたショベルカーが、5つのドラム缶を掘り出したんです。(ドラム缶を)移動させようとして触ってしまい、中身が両手や太もも、ふくらはぎなどに付きました」

その後、丁さんの体にはあちこちに水疱が。外務省によるとこの事故で43人がケガをし、うち1人が亡くなったという。

丁 樹文さん（47）

「当時の痛みは、死んだ方がマシと思うほどの生き地獄でした」

「昔の戦争のせいで、現代に生まれた私までこんなケガをしました。戦争さえしなければこんなつらい思いはしなくてすむのに。戦争で傷つくのはいつだって市民なんです」

■長期にわたる「化学兵器」処理…終了のメドは？

桝太一 キャスター

「現地で取材にあたった中国総局長の柳沢記者に聞きます。柳沢さん、この大がかりで長期にわたる化学兵器の処理は、終了に至る見込みはあるのでしょうか」

NNN北京 柳沢高志 記者

「旧日本軍が、化学兵器を遺棄した際の記録がほとんど残っておらず、捜索が困難を極めていて、日本政府は『終了時期は見通せない』としています」

「ただ、日本も批准している化学兵器禁止条約は、他国に遺棄された化学兵器は遺棄した国が処理することを義務づけています」

「また、この条約の対象ではありませんが、ベトナム戦争でダイオキシンを含む枯れ葉剤を大量に散布したアメリカも、近年に至るまで汚染された土壌を除去する作業を行ってきました」

■戦後80年…続く責任「平和国家として歩み」

柳沢記者

「先の見えない責任を未来の世代に負わせ続けるということも、忘れてはならない、戦争や化学兵器の一つの本質だと言えます」

「一方で、この処理事業が中国国内でも日本国内でも、あまり知られていないのが実情です」

「中国は『日本は戦争の反省をせずに軍国主義が復活している』との主張を強めていますが、例えばこの事業に関しては、日本は国際条約に基づいて、また、戦争を償うための取り組みを、戦後80年経った今も続けているという事実があります」

「こうした平和国家として歩みをしっかりと発信すると共に、巨額の予算を使った事業でもあるので、透明性をもってその詳細を開示し続けていくことも、大事ではないかと感じました」

（12月21日放送「真相報道バンキシャ！」より）