自分のワードローブに「ときめき」がなくて、服を買いたそうかな？ でも、買い過ぎかな？ と悩む方は多いのではないでしょうか。ミニマルな暮らしを発信するOdekoさんも「ときめき」を求めて服を買い漁っていた過去があるそうです。そんなOdekoさんが今、どのように「ときめき」とつきあっているのか、伺ってみました。

浪費家時代は「ときめき」が買い物の言い訳に

浪費家時代の私は、服を買い過ぎてクローゼットはパンパン。少しくらいは減らした方がいいのかも…と思って「捨て活」に挑戦しました。

【写真】クローゼットはすっきり！

・いまいち似合わなかった服

・ちょっとダサいかもと思った服

・流行が過ぎた服

そんな服を10着ほど手放したあと、少しだけすき間のできたクローゼットを見回して、

「ときめきが少ないから、服を買いに行かないと…」と思っていました。

そして、お買いものに出かけて、「ずっとこんな服探してた、やっと出合えた！」と、ちゃっかりお買い上げ。もちろん、直前に手放した服も同じように「やっと出合えた！」と思って買った服ばかりです。

クローゼットが「ときめく服」で埋めつくされたら、どんなにすてきなことでしょう！ と思うのですが、浪費家時代の私は「ときめき」という言葉を「買うための言い訳」に使っていたように思います。

「浪費家」と「ときめき」は混ぜるな危険！ 今は、この言葉を胸に刻んでいます。

「ときめきの消費期限」はあるものだと受け入れる

青い空を見て、「きれいだな」と思えるのは、心にゆとりがあるときです。

それと同じように、「これだ」と思って買った服を見て、「買ってよかったな」と思えるのは、お金にゆとりがあるとき。

浪費家時代の私は、常にキツキツの資金繰り。それなのに、服を買うのがやめられず、クローゼットを眺めては、「来月の引き落とし」が頭をよぎり、ずど〜んとした気分になっていました。「ときめき」を求めるほど、暮らしぶりは「ときめき」から遠のいていく。今振り返ってみると、そんなふうだったように思います。

すてきな服に出合って、自分のものになって、初めて袖をとおす瞬間は最高なのですが、その瞬間がピークで、時間経過とともにだんだんと、ときめかなくなってくるものだと思います。

「ときめき」にも消費期限はある。そう思って服を選ぶ方が、「ときめき」に左右されず、長く着続けられる服を選べるように思います。

「ときめく服」より「来年も着たい服」。そんなイメージで、今は服を選んでいます。

服以外への「ときめき」にも目を向けて

そうはいっても、やっぱり服が好きで、どうしても「ときめきに弱い」と思う方は、「ほかのときめき」に目を向けてみてもおもしろいかもしれません。

私の場合ですが、街路樹の移り変わりに、ときめいたり、市バスのサビに年季を感じて、ときめいたり、名前を知っている鳥が飛んでいて、ときめいたり…。

歩いているだけでも「ときめく場面」はたくさんあるのだなと、最近ようやく気づいてきたのです。いや、気づく余裕ができてきたのかもしれません。

服にばかり気持ちが向いて、ついつい浪費に走ってしまうときは、ゆっくり街を歩いてみるとか、公園に行ってみるとか、ちょっと気分を変えてみるだけで、物欲がスッとなくなることもあると思います。

ちょっと深呼吸することが、大事なんです。

そして、私は現在44才。毎日「ときめく服」にときめいていては、心臓がもちません！ クローゼットを「ときめき」で満杯にする前に、運動のひとつでもして、心臓を鍛えておきたいと思う所存です！