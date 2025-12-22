Snow Man渡辺翔太、美的ベストビューティマン」殿堂入りに喜び「非常にこの肩書きはデカい」
アイドルグループ・Snow Manの渡辺翔太が22日、都内で行われた「2025 美的ベストコスメ大賞『ベストビューティ』受賞者発表式」に出席した。
美容誌『美的』(小学館)の読者が選んだ“今年最も輝いている人”に贈られる「ベストビューティ」賞。今年、その男性部門「美的ベストビューティマン」を受賞したのは、Snow Manの渡辺翔太。 2022年、2023年に続き3度目の受賞で、ベストビューティマン初の殿堂入りという快挙を達成した。
渡辺は「非常にこの肩書きはデカいと思います。めちゃくちゃうれしいですし、殿堂入りというのは、継続して賞をいただかないといただけない称号だと思うので、美容が好きだというアピールだったり、そういった活動が継続できたのかなと思えることもできたかなと思います」と喜びを語った。
贈賞式には、「美的ベストビューティウーマン」に選出された有村架純、『美的』のお姉さん版『美的GRAND』の読者が選ぶ「美的GRANDベストビューティウーマン」の北川景子も登壇した。
