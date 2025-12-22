Êä¶¯¤Ë¡Èº£°æ¥Þ¥Í¡¼¡É¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¡©¡¡21¿ÍÎ®½Ð¤Î²áµî¡¢91ÇÔ¤Î¶þ¿«¤«¤éÃ¦µÑ¤Î¿¿Áê
±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î´ÑµÒÆ°°÷¡¢º£µ¨¤Ïºòµ¨Èæ17Ëü¿ÍÍ¾¤êÁý¤Î173Ëü2073¿Í
¡¡À¾Éð¤Ï22Æü¡¢DeNA¤«¤éFA°ÜÀÒ¤·¤¿·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤òºë¶Ì¸©½êÂô»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£Ç¯Êð2²¯±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹â¤ÎÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éFAÀë¸À¤·¤¿ÀÐ°æ°ìÀ®ÆâÌî¼ê¤È¤âÆþÃÄ¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤á¤Æ¡¢Æ±°ìÇ¯¤ËÊ£¿ô¤ÎFAÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£µåÃÄ¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Êä¶¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤È¤Ï¨¡¨¡¡£
¡¡´ß¹§Ç·Åê¼ê¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¢ÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¡ÊÆ±¡Ë¡¢¿¹Í§ºÈÊá¼ê¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡Ä¡Ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¾Éð¤«¤éFA¤ÇÎ®½Ð¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢ÄÌ»»21¿Í¤Ë¾å¤ë¡£µÕ¤ËFA¤ÇÀ¾ÉðÆþ¤ê¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢1997Ç¯¤Î¸µ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃæÅèÁïÊá¼ê¡¢2007Ç¯¤Î¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÐ°æ°ìµ×Åê¼ê¡¢2015Ç¯¤Î¸µ¹Åç¡¦ÌÚÂ¼¾Ê¸ãÆâÌî¼ê¤Î3¿Í¤À¤±¡£¡È½Ð¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤ÏÍÍÁê¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢º£µ¨ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ÎÃì¤òÃ´¤Ã¤¿º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤È¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¤¬º£¥ª¥Õ¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¿½ÀÁ¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤¬Ç»¸ü¡£ÆÃ¤Ëº£°æ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¯¡¢·ÀÌóÁí³Û¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»»½Ð¤µ¤ìÀ¾Éð¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¾ùÅÏ¶â¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤¬º£¥ª¥Õ¡¢Ê£¿ô¤ÎFAÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¡Ø¡Èº£°æ¥Þ¥Í¡¼¡É¤¬Æþ¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤Ë¤Ê¤¯»ñ¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Ù¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¸þ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸í²ò¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï²ñ·×¾å¡¢FAÁª¼ê¤ò´Þ¤àÁª¼ê¤ÎÇ¯Êð¤ä·ÀÌó¶â¤Ï¡Ö»ö¶ÈÈñ¡×¤«¤éÏÅ¤ï¤ì¡¢´ÑµÒÆ°°÷¤Ë¤è¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¼ýÆþ¡¢¹¹ð¼ýÆþ¡¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ÎÊªÈÎ¼ýÆþ¤Ê¤É¤¬¸¶»ñ¡£°ìÊý¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¾ùÅÏ¶â¤Ï¡Ö½ãÍø±×¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢Ä¾ÀÜÊä¶¯Èñ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÍýÏÀ¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢¡Èº£°æ¥Þ¥Í¡¼¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÑµÒÆ°°÷Áý¤¬Êä¶¯ÀïÎ¬¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£À¾Éð¤Î¥Á¡¼¥àÀ®ÀÓ¤ÏÄ¾¶á3Ç¯´Ö¤Ç5°Ì¡¢ºÇ²¼°Ì¡¢5°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´ÑµÒÆ°°÷¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¡£º£µ¨¤Ïºòµ¨Èæ17Ëü6793¿ÍÁý¤ÎÇ¯´Ö173Ëü2073¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¡£µåÃÄ»Ë¾å¥ï¡¼¥¹¥È¤Î91ÇÔ¤òµÊ¤·¤ÆºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Àºòµ¨¤Ç¤µ¤¨¡¢Á°Ç¯Èæ13Ëü¿ÍÍ¾¤êÁý¤Î155Ëü5280¿Í¤òÆ°°÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×1986Ç¯¤«¤é¤Î9Ç¯´Ö¤Ë¥ê¡¼¥°V8²ó¡¢ÆüËÜ°ì6²ó
¡¡¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡¢FAÁª¼êÊ£¿ô³ÍÆÀ¤ÎÍ×°ø¤ò¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦»ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µåÃÄÁ´ÂÎ¤Î´íµ¡´¶¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÊµåÃÄ¤Î¡ËÂ¸ºß°ÕµÁ¤¬¤Ê¤¤¡£¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µåÃÄÁ´ÂÎ¤ÎÁí°Õ¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ°¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£1986Ç¯¤«¤é1994Ç¯¤Þ¤Ç¤Î9Ç¯´Ö¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡8²ó¡¢ÆüËÜ°ì6²ó¤ò¸Ø¤Ã¤¿Ì¾Ìç¤ÎÉü³è¤Ë¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÀ®ÀÓ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÁý¤¨Â³¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤È¡¢µåÃÄ¤Î°ÛÎã¤ÎFAÊä¶¯¤¬¾å°Ì¿Ê½Ð¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë