カジュアル派に“この1足”！【niko and ...】40・50代こそ試して♡「冬シューズ」

季節は本格的な冬に突入。足元からシーズンムードを盛り上げるなら、フェイクボアやフェイクファーのシューズを取り入れてみて。カジュアル派の大人女性におすすめしたいのが、【niko and ...（ニコアンド）】から登場した冬シューズ。もこもこ & ふわふわの素材がコーデのアクセントになるので、ぜひ毎日のスタイリングに盛り込んで。

ボリュームのあるシルエットが可愛らしいポイントに

【niko and ...】「オリジナルニコモコモックシューズ」\5,500（税込）

たっぷりとボリュームのあるシルエットが、コーデのアクセントになるシューズ。フェイクボアやキルティングなどカラーによって素材が異なり、思わずイロチ買いしたくなりそう。冬らしい素材感はもちろん、チェック柄やアニマル柄などトレンドの柄デザインもラインナップ。アッパー部分にドローコードが付いているので、キュッと絞るとフィット感を調整できます。カジュアルな風合いで甘すぎず、大人が取り入れやすそうな一足。

フェイクボアのシューズで冬らしいエッセンスをプラス

アイボリーのフェイクボアシューズは、きれいめにもカジュアルにもマッチしやすそうなのが魅力的。こっくりとしたブラッドオレンジのワンピースとチェック柄のスカートに合わせれば、冬ムード満点な着こなしに。全体的に濃いめのカラーなので、ニット帽と足元のアイボリーがシンプルめに仕上げてくれています。ソールにしっかりとボリュームがあるため、低身長さんにもおすすめ。

カジュアルさを可愛らしさを両立したムートン風シューズ

【niko and ...】「オリジナルフェイクムートンヒールシューズ」\6,000（税込）

ボリューミーなソールで、スタイルアップも狙えそうなムートン風シューズ。履き口にはふわふわのフェイクファーがあしらわれており、華やかに冬ムードを演出します。公式サイトによると「かかとまでホールドしてくれる安定した履き心地」とのことで、リラクシーに履けそう。上品で女性らしいキャメルやシックなブラックといった、上品なカラー展開も大人には嬉しいポイント。

スタイルアップも◎ チャンキーヒールでサマ見え

チャンキーヒールでスタイルアップが狙えるシューズは、パンツの裾を引きずりがちという低身長さんにもぴったり。派手すぎないデザインでミドル世代も取り入れやすく、一足あれば冬のデイリーカジュアルで手放せなくなるかも。こっくりとしたブラウンのパンツと合わせれば、冬ムード満点な大人コーデに。トップスはトレンドカラーの赤色で、鮮度高めに仕上げて。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

writer：Emika.M