ENJIN、新体制でワンマンライブ開催「正直不安もたくさんありました」涙浮かべファンに感謝【SNOVE 〜Wonder winterland〜】
【モデルプレス＝2025/12/22】6人組ダンス＆ボーカルグループのENJINが、シアターGロッソにてワンマンライブ「SNOVE 〜Wonder winterland〜」を開催。ここでは、12月21日公演のライブレポートをまとめる。
【写真】吉本所属ダンス＆ボーカルグループ、激しいダンスでファンを魅了
冬の物語をテーマにした本公演は、タイトル通り“雪（SNOW）”と“愛（LOVE）”が交差する幻想的な世界観で観客を包み込んだ。幕開けを飾ったのは「ハナ雪」。柔らかな照明とともに、静かに、しかし確かにこの夜だけの物語が動き出す。続く「MERRY GO ROUND」楽曲の持つ温度差を巧みに行き来しながら、ENJINの表現力の幅を提示。「Day by day by day」では、MU3E（ENJINのファンネーム）の掛け声が会場のボルテージをあげ中盤の「Danger」で熱狂し「Overheeeeeeeeeat」でコール＆レスポンスと共に一気に会場の熱を高めた。
雨の音と共に「Highway In Blue」がはじまる。鋭さと熱量を前面に押し出し、会場の空気を一気に引き締めた。「Major」の熱量から「Killa」ではダンスブレイクで魅了し新体制になっての覚悟が伝わるパフォーマンスとなった。「薬指」直前、TOYを中心に構成された映像演出が会場を包み込む。失恋を思わせるストーリーが静かに展開され、その感情を引き継ぐようにTOYが口笛を吹きながら登場。ゆっくりと2階の階段から1階へ降りる。
楽曲にあわせてメンバーが登場しスタンドマイクパフォーマンスと共に始まった「薬指」はまるで恋におちるかのように観客の心を一気に楽曲の世界へと引き込んだ。「Far away」では新しい衣装へと変わったコートがなびき、それぞれの感情が丁寧に積み重ねられ、観客一人ひとりの記憶に寄り添うような時間が流れる。「Say Your Name」では距離を超えて想いを結ぶように歌い上げる。
ミュージックビデオのビハインド映像が流れ会場があたたかく笑いに包まれる。暗転の中、がらりと雰囲気を変えてKYOのソロ「Love Never Felt So Good」（カバー）が始まる。LAで出会ったダンサーと共にみせるダンスに魅了されたあとA.rik,HYUGAによる「Dressing is a way of life」で可愛いダンスを披露をし会場中から歓声があがる。SOLのアカペラから「LA・LA・LA LOVE SONG（cover）」が始まりRYONO,TOYの3人でストーリー性を披露。最後のLALALAと一緒に全員が登場し手を横にふりながら会場全体が一つになる。「Candy Poppin’ 「Dreamland」「Superb Love」「Addicted」「Spellbound」と、終盤にいくにつれてライブならではの高揚感が連続。「Treasure」ではタオルを回すパフォーマンスで会場の盛り上がりも最高潮になる。
4ヶ月にわたる「SNOVE」の期間“スノ期”を一緒に過ごしてくれたMU3Eの皆様へ心から感謝の気持ちを込めて「One Snow, One Love」を最後に届けた。この公演のテーマが明確に結実する。雪のように静かで、愛のように確かな想いが、ステージと客席をひとつにした。アンコールでは客席から「Anniversary」で登場。1人1人ファンの方への感謝を伝えながら会場を歩く。「Perfect Circle」ではこれまでの軌跡を歌い上げる。
「新体制になって、正直不安もたくさんありました。でも、MU3E（ファン）のみんながいてくれたから、僕たちは前に進めました」とTOYが言葉を紡ぎ始める。アンコールのMCでは、メンバーひとりひとりがこのライブに込めた想いを言葉にしていった。感情を抑えきれず、涙を浮かべる場面もあり、その姿からは、この公演が彼らにとって特別な時間であったことが強く伝わってきた。
言葉と涙を受け止めたその先で歌われた最後の楽曲「YOU」は、この夜を共に過ごした“あなた”へ向けた、何よりも真っ直ぐなラブレターだった。これまでの歩みと、これから続いていく未来を円環のようにつなぐ構成で、公演は温かな余韻を残して幕を閉じた。「SNOVE 〜Wonder winterland〜」は、ENJINが“今”の表現力で描いた冬の物語であり、同時に彼らとファンが共有してきた時間そのものでもあった。雪が溶けても、この夜の記憶は確かに心に残り続けるだろう。（modelpress編集部）
1.ハナ雪
2.MERRY GO ROUND
3.Day by day by day
4.Danger
5.Overheeeeeeeeeat
6.Highway In Blue
7.Major
8.Killa
9.薬指
10.Far away
11.Say Your Name
12.Love Never Felt So Good (KYO cover)
13.Dressing is a way of life (Arik • HYUGA)
14.LA • LA • LA LOVE SONG (RYONO • TOY • SOL cover)
15.Candy Poppin' Dreamland
16.Superb Love
17.Addicted
18.Spellbound
19.Treasure
20.One Snow, One Love
EN1.Anniversary
EN2.Perfect Circle
EN3.YOU
【Not Sponsored 記事】
【写真】吉本所属ダンス＆ボーカルグループ、激しいダンスでファンを魅了
◆ENJIN、コール＆レスポンスで会場一つに
冬の物語をテーマにした本公演は、タイトル通り“雪（SNOW）”と“愛（LOVE）”が交差する幻想的な世界観で観客を包み込んだ。幕開けを飾ったのは「ハナ雪」。柔らかな照明とともに、静かに、しかし確かにこの夜だけの物語が動き出す。続く「MERRY GO ROUND」楽曲の持つ温度差を巧みに行き来しながら、ENJINの表現力の幅を提示。「Day by day by day」では、MU3E（ENJINのファンネーム）の掛け声が会場のボルテージをあげ中盤の「Danger」で熱狂し「Overheeeeeeeeeat」でコール＆レスポンスと共に一気に会場の熱を高めた。
楽曲にあわせてメンバーが登場しスタンドマイクパフォーマンスと共に始まった「薬指」はまるで恋におちるかのように観客の心を一気に楽曲の世界へと引き込んだ。「Far away」では新しい衣装へと変わったコートがなびき、それぞれの感情が丁寧に積み重ねられ、観客一人ひとりの記憶に寄り添うような時間が流れる。「Say Your Name」では距離を超えて想いを結ぶように歌い上げる。
◆ENJIN、ダンス＆歌で魅了
ミュージックビデオのビハインド映像が流れ会場があたたかく笑いに包まれる。暗転の中、がらりと雰囲気を変えてKYOのソロ「Love Never Felt So Good」（カバー）が始まる。LAで出会ったダンサーと共にみせるダンスに魅了されたあとA.rik,HYUGAによる「Dressing is a way of life」で可愛いダンスを披露をし会場中から歓声があがる。SOLのアカペラから「LA・LA・LA LOVE SONG（cover）」が始まりRYONO,TOYの3人でストーリー性を披露。最後のLALALAと一緒に全員が登場し手を横にふりながら会場全体が一つになる。「Candy Poppin’ 「Dreamland」「Superb Love」「Addicted」「Spellbound」と、終盤にいくにつれてライブならではの高揚感が連続。「Treasure」ではタオルを回すパフォーマンスで会場の盛り上がりも最高潮になる。
4ヶ月にわたる「SNOVE」の期間“スノ期”を一緒に過ごしてくれたMU3Eの皆様へ心から感謝の気持ちを込めて「One Snow, One Love」を最後に届けた。この公演のテーマが明確に結実する。雪のように静かで、愛のように確かな想いが、ステージと客席をひとつにした。アンコールでは客席から「Anniversary」で登場。1人1人ファンの方への感謝を伝えながら会場を歩く。「Perfect Circle」ではこれまでの軌跡を歌い上げる。
◆ENJIN、涙浮かべファンに感謝
「新体制になって、正直不安もたくさんありました。でも、MU3E（ファン）のみんながいてくれたから、僕たちは前に進めました」とTOYが言葉を紡ぎ始める。アンコールのMCでは、メンバーひとりひとりがこのライブに込めた想いを言葉にしていった。感情を抑えきれず、涙を浮かべる場面もあり、その姿からは、この公演が彼らにとって特別な時間であったことが強く伝わってきた。
言葉と涙を受け止めたその先で歌われた最後の楽曲「YOU」は、この夜を共に過ごした“あなた”へ向けた、何よりも真っ直ぐなラブレターだった。これまでの歩みと、これから続いていく未来を円環のようにつなぐ構成で、公演は温かな余韻を残して幕を閉じた。「SNOVE 〜Wonder winterland〜」は、ENJINが“今”の表現力で描いた冬の物語であり、同時に彼らとファンが共有してきた時間そのものでもあった。雪が溶けても、この夜の記憶は確かに心に残り続けるだろう。（modelpress編集部）
◆セットリスト
1.ハナ雪
2.MERRY GO ROUND
3.Day by day by day
4.Danger
5.Overheeeeeeeeeat
6.Highway In Blue
7.Major
8.Killa
9.薬指
10.Far away
11.Say Your Name
12.Love Never Felt So Good (KYO cover)
13.Dressing is a way of life (Arik • HYUGA)
14.LA • LA • LA LOVE SONG (RYONO • TOY • SOL cover)
15.Candy Poppin' Dreamland
16.Superb Love
17.Addicted
18.Spellbound
19.Treasure
20.One Snow, One Love
EN1.Anniversary
EN2.Perfect Circle
EN3.YOU
【Not Sponsored 記事】