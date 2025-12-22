イモトアヤコ、刺し身並ぶ食卓公開「おかずがたくさん」「親近感湧く夕食」と反響
【モデルプレス＝2025/12/22】タレントのイモトアヤコが12月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食の食卓を公開した。
【写真】「イッテQ！」39歳タレント「親近感湧く夕食」おかず並んだ食卓
イモトは「晩ごはん」と記し、食卓の写真を公開。刺身の盛り合わせや餃子、肉豆腐、ボウルいっぱいの白菜などが並んだ夕食を披露した。
この投稿に、ファンからは「豪華なお刺身」「おかずがたくさん」「親近感湧く夕食」「美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆イモトアヤコ、夕食公開
◆イモトアヤコの投稿に反響
