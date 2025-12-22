美味しそうなの発見ーーッ！！【コストコ】食卓が華やぐ♡「新作ベーカリー」

【コストコ】のフードのなかから今回は、ファンの多いベーカリーの新作に注目してみました。朝食やおつまみにぴったりなバゲットや、おやつにぴったりのワッフルやショコラロールなどをご紹介。気分やシーンに合わせて選んでみて。

冷凍保存もOK！ アレンジも楽しめるワッフル

「バターの口いっぱいに広がるコクの旨みに魅了されてしまった」と、@hirokostyle33さんが絶賛するのは「ベルギーバターワッフル 8個入」。生地の中にパールシュガーが練り込まれていて、食感も楽しめそうです。軽くリベイクしたり、ホイップクリームやアイスを添えたり、チーズやハムをのせて食べるのもおすすめ！ 1個あたり約90gあるので食べ応えもバッチリです。

朝食やおつまみに！ ホームパーティにもぴったり

たっぷりの明太子フィリングとパセリをバゲットにのせた「明太バゲット」。期待を裏切らないボリューム感で、バゲット2本分が縦にカットされています。人が集まるパーティーにも重宝しそう。@costco_hackerさんは「完全にハマったリピ確定商品」とコメントし、アレンジも紹介しています。

ご褒美感たっぷりのカフェタイムにおすすめ

@costco_hackerさんが「最高」「手が止まらない」と、絶賛する「アーモンドクロワッサン」。クロワッサン生地に、アーモンドフィリングを重ねてスライスアーモンドをトッピング。ビジュアルも高級感があってご褒美おやつにしたいスイーツパンです。

フランス産で特別感◎ 個包装で魅力もUP！？

新作ではありませんが、ベーカリーのなかで筆者が気になっているのは「パン オ ショコラ」。オンラインショップでも購入でき、個包装なので学校や職場に持っていきやすい点が魅力です。多くのコストコ商品を食べてきた@hirokostyle33さんも「美味しすぎて、感動」とコメントしています。

気になる商品はありましたか？ どれもすぐに食べられる手軽さと、食卓がごちそう感に包まれる華やかさを楽しめそうです。ぜひ味わってみて！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hirokostyle33様、@costco_hacker様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N