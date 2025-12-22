

金刀比羅宮の神馬 光驥号（左）と白平号（右）

香川県琴平町の金刀比羅宮など全国の7つの神社が、2026年の『午年』に合わせて、神に仕える馬「神馬（しんめ）」にまつわる御朱印や特別なお守りを授与することになりました。

金刀比羅宮では「光驥（こうき）号」と「白平（しろひら）号」の2頭の神馬を飼育しています。

神馬を飼育している神社は全国でも限られていて、金刀比羅宮は『午年』に合わせて、神馬に会いに来てもらいたいと、神馬を飼育している全国の神社に呼び掛けました。そして「平塚八幡宮（神奈川）」や「吉川八幡神社（大阪）」などと連携して「丙午歳 神馬訪い巡り（しんめおとないめぐり）」を行うことになりました。

「神馬訪い巡り」では、それぞれの神社が限定の御朱印などを授与します。金刀比羅宮では、切り絵で2頭の神馬を描いた御朱印を2026年元日から1年間授与します。

また、縁起が良いとされる「左馬」が書かれた小判型のお守りなども個数限定で授与します。

金刀比羅宮は、2026年の正月三が日で、例年並みの50万人の人出を見込んでいるということです。

大みそかの夜から3日午後8時までは、夜間参拝のために大門を開門し、警備員を特別体制で配置するとしています。