東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



22日（月）の九州北部は、午前中は小雨が降った時間もありましたが、昼ごろからは日差しが戻りました。朝は内陸部を中心に冷え込み、最低気温は0℃近くまで下がった所もありました。最高気温は14℃前後と、この時期らしい寒さとなりました。



22日は冬至ですが、その前日、福岡市動物園のニホンザルに贈られたのは、およそ40℃のお湯を張ったゆず湯です。福岡市動物園では毎年この時期にサルに体を温めてもらおうと「ゆず湯」を用意しています。ことしの春に生まれた5匹の赤ちゃんザルが身を寄せ合う「サル団子」の姿や、初めて露天風呂に入る愛らしい姿も見られました。ゆず湯は21日だけですが、サル山の露天風呂は来年2月末まで毎週土曜日に予定されています。





今後の天気です。23日（火）は朝から晴れて日差しがたっぷりと届くでしょう。夜は雲が広がるものの、日中は晴れる時間が続き、洗濯日和となりそうです。朝の最低気温は6℃前後と、前日と同じくらいの予想です。最高気温は17℃くらいで、平年よりも6℃ほど高く、ぽかぽか陽気となりそうです。週間予報です。水曜日は雲が広がり、広く雨となるでしょう。その後も天気はぐずつき、今週は日差しの少ない一週間となりそうです。気温はクリスマス以降ぐっと低くなり、週末にかけては真冬並みの寒さとなる見通しです。気温の変化で体調を崩さないよう注意してください。