ビジュアル系バンドと演歌歌手の二刀流で活躍するＳＥＩＪＩが経営する飲食店「ベジネコ」と、シルバーブランドの「ＤＯＬＦＥＲ（ドルファー）」がコラボレーションすることが２２日、分かった。

ＳＥＩＪＩは、Ｓｅｔｈ（セス）という名前でビジュアル系バンド「Ｍｏｉ ｄｉｘ Ｍｏｉｓ（モワ・ディス・モワ）」と「Ｒｕｉｚａ（ルイザ）」のボーカリストを担当。３人組演歌・歌謡グループ「さくら前線」のメンバーでもあり、オリコン演歌・歌謡チャートで１位を獲得するなど、ジャンルを超えた実績を持つ。

猫好きデザイナーのチクターク氏が「ベジネコ」に通う中でインスピレーションを受けて実現。コラボ商品はシルバー９２５製の猫モチーフネックレスで、２６日から同店舗の店頭で発売される。

「ベジネコ」は月に５〜１０日ほど営業の“レア店”。「ＤＯＬＦＥＲ」も「作りたい時にしか作らない」「限定にこだわる」というスタイルを貫くブランドだ。両者の希少性が重なった企画に、ＳＥＩＪＩは「猫好き必見のコラボレーションになります。かわいい猫アクセサリーは世の中にたくさんありますが、これは繊細な彫刻で、とてもカッコいい猫。ぜひ手に取ってほしいです」とＰＲした。