◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ」（２２日、後楽園ホール）

新日本プロレスは２２日、後楽園ホールで「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ」を開催した。

第３試合の１０人タッグでＥＶＩＬ、成田蓮、ＳＡＮＡＤＡ、高橋裕二郎、金丸義信の「Ｈ．Ｏ．Ｔ」が海野翔太、上村優也、矢野通、ＹＯＨ、マスター・ワトと対戦した。

序盤から試合は大荒れ。途中でＥＶＩＬがＮＥＶＥＲのベルトでワトを殴打しようと仕掛けた瞬間に１・４東京ドームでＥＶＩＬの王座に挑戦するセコンドを務めた「練習生」ウルフアロンが飛び込んで阻止した。

しかし、ウルフが逆にＥＶＩＬのベルトで額を殴打されＫＯ。場外に転落すると「Ｈ．Ｏ．Ｔ」のセコンドのディック東郷とＥＶＩＬがウルフを拉致し花道の奥へ消えた。

そこへＬＤＨ ＪＡＰＡＮのダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」のメンバーでＤＤＴプロレス所属のプロレスラーでもある武知海青がリングに飛び込み、上村、海野とトリプルドロップキックで裕二郎を蹴散らすも最後は、成田がワトをフォールし「Ｈ．Ｏ．Ｔ」が勝利した。

波乱はさらに続く。バックステージでＥＶＩＬがウルフをさらし、足で踏みにじる暴挙を敢行。うつぶせになった２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストを見下し「オイ！ウルフよ！おめぇみたいな素人が上がれるリングじゃないんだ、この野郎！これで終わりだ」と罵倒し「オリンピックの金メダリストもたいしたことねぇな…ハッハッハ…」と高笑いを浮かべた。さらに１・４東京ドームを「デビュー戦はな引退試合にしてやるよ！分かったか！覚えておけ！ハッハッハ」と再び高笑いを残し水道橋の闇へ消えた。

悪の暴挙に何もできず屈辱にまみれたウルフは立ち上がると「ここで何を言っても意味ないので」と絞り出し「今日の借りは必ず１月４日、返します」と小声で誓った。