ビジュアル系＆演歌の二刀流歌手・SEIJI、経営する飲食店が猫コラボ「猫好き必見のコラボになります」
ビジュアル系バンドと演歌歌手の二刀流歌手・SEIJIの経営する飲食店「『ベジねこ』のパン屋さん」とSILVERブランド『DOLFER（ドルファー）』が猫コラボすることが決まった。
【写真あり】おいしそう！『ベジねこ』のパン屋さんのメニュー
きっかけは、猫好きのデザイナーのチクターク氏が客として通う中でインスピレーションがわいて制作し、SEIJIに話したことでコラボレーションに至った。
音楽活動が多忙なため、月に5日から10日ほどしか空いていないレア店と、作りたい時にしか作らない気分屋、限定に拘るデザイナーのレアコラボ。26日からシルバー925製猫ネックレス（限定）を同店にて販売する。
SEIJIは、Seth-セス名義でビジュアル系バンドのMoi dix Mois（モワディスモワ）とRuiza（ルイザ）のボーカリストを担当。3人組演歌・歌謡グループ「さくら前線」のメンバーで、オリコン演歌歌謡チャート1位を獲得している。今回のコラボに「猫好き必見のコラボレーションになります。かわいい猫アクセサリーは、世にたくさんありますが、繊細な彫刻でカッコよい猫なので、ぜひ！」とコメントしている。
