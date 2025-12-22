BTS・JIN、「Rope It」「I’ll Be There」の歌唱予告公開 4DXでは野外ステージの臨場感を味わえる仕掛けも
BTSのJINによる自身初のソロファンコンサートツアーの幕開けとなった韓国公演を映画化した『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE』が、2026年1月2日より全国公開される。今回、SCREENX版予告と4DX版予告が解禁となった。
【動画】BTS・JINの「Rope It」歌唱シーン
本作は、ツアーの幕開けを飾った韓国・高陽市の高陽総合運動場補助競技場にて行われた公演の模様を収録。『Happy』『Echo』の収録曲、さらにBTSのヒットメドレーまで、臨場感あふれるステージが映画館で新たに繰り広げられる。加えて、本作のために特別編集した未公開のビハインド映像も収録しており、新年にふさわしい特別な映画体験を提供する作品となっている。さらに、《映画館限定》の特典映像として、映画本編の前にグリーティング映像が特別上映される。グリーティング映像の中には“撮影OK”の時間もあり、“ニューイヤー・パーティー”の幕開けを一緒にお祝いできる素敵な体験になる。
ムビチケオンライン券購入時特典第2弾が、「オリジナルスマホ壁紙アザービジュアル」に決定した。今回のビジュアルは、ステージ上のJINの多彩な姿を散りばめたメインビジュアルとは対照的に、コンサートに向けて真剣な表情で準備に臨むJINのオフショットを集めたデザインで構成されている。26日から公開日前日まで、“1週間限定”で配布される予定となっている。
さらに解禁となったSCREENX版予告では、3面に連なるスクリーンに会場全体が映し出され、その中央でJINが「Rope It」を熱唱する様子が収められている。また、4DX版予告では、「I’ll Be There」のステージに合わせて4DXのエフェクトを表示。座席の振動に加え、風や煙、香りなど、野外ステージならではの臨場感を味わえる貴重な機会になる。
■イントロダクション
BTS・JINが“ニューイヤー・パーティー”へ皆さんを招待。自身初ソロファンコンサートツアーの感動が映画館で蘇る。
「挑戦！すべてのARMYと出会うその日まで」
より多くのARMY（BTSファンの呼称）と出会うべく、JINは自身初のソロファンコンサートツアーへと踏み出した。韓国・高陽を皮切りに、日本、北米、ヨーロッパ、そして再び韓国・仁川まで…計10都市・20公演を完走。その熱気に満ちた瞬間が、いま映画館で新たに繰り広げられる。
「挑戦（トジョン）」をテーマに掲げ、縦横無尽にステージを駆け巡りながら、ARMYと共に笑い、歌い、多彩なミッションに挑んだ“WWH(ワールドワイドハンサム)” JIN。ライブバンドと共に披露するのは、1stソロアルバム『Happy』と2ndソロアルバム『Echo』の収録曲、さらにBTSメドレーまで。多彩な音楽と感動のパノラマが視覚と聴覚を魅了する。
