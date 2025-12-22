次の衆院選富山1区の候補者選考をめぐり、自民党富山市連はきのう会合を開き、すでに決めていた「現職の田畑議員以外を選ぶ」という方針を変更せず、党本部に報告することを確認しました。ただ、田畑議員を支持する声も依然として一定数あり、市連内で意見が割れた状態は続いています。神林賢範記者のリポートです。



各校下支部の幹部らが出席して開かれた会合は、冒頭を除き非公開で行われました。





富山市連は、現在空席となっている次の衆院選富山1区の候補者選考の参考とするため、党本部から地元の総意を報告するよう求められています。田畑裕明衆議院議員は今月、無断・架空の党員登録問題など一連の不祥事について改めて説明しました。これを受けて、今月18日に開かれた市議・県議でつくる会合では、田畑議員を支持できないとする意見が多くを占め、すでに決めている「田畑議員以外の候補を選ぶ」という方針を変えないことを確認していました。ただ、きのうは田畑議員を擁護する動きもみられました。会合の前には、田畑議員の地元である呉羽支部など13支部が、・田畑議員は丁寧に説明を行った・次の候補に選ばれることを強く求めるなどとして、解任されていた富山市連の常任顧問への復帰を求める要望書を提出しました。終了後、藤井大輔支部長は37ある支部のうち5支部8人が発言し、多くが田畑議員を擁護する趣旨だったと明らかにしました。富山市連 藤井大輔支部長「多くはですね、田畑さんを擁護する声であったり、市連としては田端さんに責任を押しつけているのではないかというような声があったりということが多く占めておりましたが」しかし、別の支部から「田畑議員を選ばないとした市連の決定に従う」との発言があると、会場からは賛同の拍手が起きたということです。藤井支部長「私たちがいろいろ聞き取りしている中では、もう市連の総意というか市連の決定に従いたいという支部もかなりの数あるわけなので。改めて確認した総務会での意見・決定が覆るものではなかったということに関して、それもしっかりと（党本部に）申し伝える」会合では「田畑議員以外の候補者を選ぶ」とする市連の決定を覆すには至りませんでした。市連の決定が変わらなかったことや、きのう出た田畑議員を擁護する意見も含め、議事録として党本部に提出します。党本部への報告は、今週行われる予定です。